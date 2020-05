Tweede medewerker Witte Huis test positief op coronavirus

Derde repatriëringsvlucht uit Marokko aangekomen op Schiphol In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een repatriëringsvlucht uit Marokko in Nederland aangekomen. Het toestel, dat vrijdagavond vertrok vanaf het vliegveld bij Casablanca, landde rond 01.10 uur op Schiphol, meldt het ANP. Het is de derde repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. Aan boord waren ongeveer driehonderd passagiers. In Marokko zitten nog ongeveer 2.100 Nederlanders vast. De repatriëring verliep lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld. De lockdown duurt daar nog tot zeker 21 mei. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt er alles aan doen te doen om de Nederlanders zo snel mogelijk terug te halen. Lees meer over de repatriëringsvluchten uit Marokko: Opnieuw vlucht met Nederlanders vanuit Marokko geland

Californië zet in op stemmen per brief bij presidentsverkiezingen De Amerikaanse staat Californië heeft als eerste beloofd om alle kiesgerechtigden stembiljetten te sturen om per brief te stemmen bij de presidentsverkiezingen in november. De stap is bedoeld om toegang voor kiezers te vergroten en veiligheid te waarborgen in verband met het coronavirus, meldt Reuters. Gouverneur Gavin Newsom heeft vrijdag een decreet getekend om de stembescheiden ter beschikking te stellen aan alle kiesgerechtigden in de staat, de grootste van de VS met ongeveer 40 miljoen inwoners. De staat werkt ook aan veiligheid bij stembureaus, om ervoor te zorgen dat kiezers ondanks het coronavirus in november veilig kunnen gaan stemmen, zei de Democraat. „Het is goed voor de gezondheid, het is goed voor stemrecht, en het zal opkomst ten goede komen", zei Alex Padilla, de hoogste ambtenaar van Californië, over briefstemmen. Democraten in de Verenigde Staten zijn veelal voorstander van de mogelijkheid om per brief te stemmen; volgens hen is het nodig om ervoor te zorgen dat de opkomst op peil blijft. Sommige Republikeinen, onder wie president Trump, zijn tegen grootschalig stemmen per brief, volgens hen is het fraudegevoelig.

Tweede medewerker Witte Huis test positief op coronavirus Voor de tweede keer in twee dagen is besmetting met het coronavirus vastgesteld bij een medewerker van het Witte Huis. Katie Miller, de woordvoerder van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, is positief getest op het virus. Dat is vrijdag bekend geworden, melden Amerikaanse media. Katie Miller, woordvoerder van vicepresident Mike Pence, in september 2019 met Stephen Miller, vooraanstaand adviseur van president Trump. Foto Patrick Semansky / AP Miller, die vaak reist met Pence, is getrouwd met Stephen Miller, een vooraanstaande adviseur van president Donald Trump die vooral bekendstaat om zijn harde lijn op het gebied van immigratie. „Ze is lange tijd heel goed getest, en vandaag testte ze opeens positief", zei Trump tegen journalisten. „Ze is niet in contact geweest met mij. Ze heeft tijd doorgebracht met de vicepresident.” Donderdag werd bekend dat een bediende van president Donald Trump positief getest is. Trump zei „zeer weinig persoonlijk contact” te hebben gehad met de man, die deel uitmaakt van een militaire elite-eenheid die persoonlijke taken voor de president uitvoert.

Bloemenexport nam in maart bijna een kwart af De exportwaarde van sierteelt, zoals bloemen, planten bollen en boomkwekerijproducten, is in maart met 22 procent afgenomen vergeleken met 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek zaterdag. De grootste afname vond plaats bij de uitvoer van sierteelt naar Italië. Begin dit jaar ging het nog goed met de bloemensector. De waarde van sierteeltexport nam in januari toe met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die toename was in februari al iets minder, 3 procent, die dus werd gevolgd door een enorme tegenslag in maart. De bloemensector sloeg half maart alarm datbedrijven dreigen om te vallen. De grootste afname is te zien bij de snijbloemen (-26 procent), gevolg door bloembollen en overige sierteelt (-25 procent) en de boomkwekerijproducten (-18 procent). Na Italië nam de uitvoer naar de Verenigde Staten en Zwitserland het meest af (beide 33 procent). Het voorjaar is voor de bloemenexport normaal gesproken een van de drukste periodes van het jaar. Sierteelt is de derde exportsector van Nederland, goed voor 35 procent van de wereldwijde export, schrijft veilingcoöperatie FloraHolland. Vorig jaar was de sierteelt zelfs het meest uitgevoerde landbouwproduct van Nederland, met een waarde van 9,5 miljard euro, meldt het CBS. Lees hier wat we eerder schreven over het effect van de coronacrisis op de sector: Miljoenen rozen en tulpen vernietigd door de coronacrisis