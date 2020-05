Buitendijk nieuwe hoogste ambtenaar premier Rutte

Met de keuze voor Gert-Jan Buitendijk als nieuwe secretaris-generaal kiest premier Rutte voor een klassieke Haagse ambtenaar als zijn hoogste ambtelijk adviseur. Eentje die werd opgeleid op het minsterie van Financiën en opklom tot topambtenaar op zowel Binnenlandse Zaken als Sociale Zaken. Zoals binnen de algemene bestuursdienst gebruikelijk veranderde hij veelvuldig van baan: acht functies in 25 jaar.

Buitendijk werd vrijdag door de ministerraad met terugwerkende kracht per 1 mei benoemd tot secretaris-generaal van Ruttes ministerie van Algemene Zaken. Formeel wordt hij daarmee de hoogste rijksambtenaar – hij leidt het wekelijks ‘sg-overleg’ van alle departementen. Buitendijk volgt Paul Huijts op die na zes jaar bij Rutte vertrok om secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken te worden.

Rechterhand van Koolmees

De 53-jarige Buitendijk werkt al zijn hele werkzame leven bij de rijksoverheid. Na zijn studie politicologie in Rotterdam begon hij in 1995 bij de Inspectie Rijksfinanciën, de afdeling van het ministerie van Financiën die toezicht houdt op de uitgaven van andere departementen. Na elf jaar Financiën vertrok hij naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij in vier jaar opklom tot directeur-generaal, eerst met de portefeuille Bestuur en Koninkrijksrelaties, in zijn laatste jaar Bestuur en Wonen.

Drie jaar geleden stapte hij over naar zijn huidige baan op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als directeur-generaal Werk was hij de rechterhand van minister Wouter Koolmees (D66), onder meer bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Eén van zijn opdrachten was het tegenhouden van de wens van vakbonden om de rekenrente te verhogen.

Aan één ongeschreven regel voor een topambtenaar voldoet Buitendijk niet: hij is openlijk politiek actief. In de jaren 1994-2006 was hij eerst raadslid en vervolgens wethouder voor het CDA in de gemeente Strijen.