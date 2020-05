Brave jongens

Die boefjes van de Bundesliga gaan half mei alweer voetballen. Zonder publiek, dat wel. Twintigduizend testen gaan ze voor voetbal inzetten. In Spanje hopen ze in juni te beginnen. In Nederland pas 1 september. De bui zie ik al hangen met al die landen met verschillende maatregelen: in navolging van belastingparadijzen, ontstaan geheid sportparadijzen.

Het zou mij niet verbazen als de eredivisie al met de Bundesliga aan het bellen is om te kijken op welke Duitse velden Nederlandse clubs volgende week kunnen spelen. Bundesliga zegt: „Wacht even, bel je zo terug.”

Eredivisie denkt: die pompt nu de prijs op die ze gaat vragen, wedden? Eredivisie belt snel de KNVB en samen bellen ze minister Hugo de Jonge, want dit kan echt niet zo, het hele sportvestigingsklimaat gaat naar z’n grootje. „Wacht even”, zegt de minister. „Even overleggen.”

Als het in de sportwereld gaat zoals in de financiële, zullen onze beleidsmakers hun oude zelf snel terugvinden en de maatregelen versoepelen met dezelfde argumenten die ze hanteren voor de financiën: doen wij het niet, dan doen de buurlanden het, is goed voor de werkgelegenheid, Nederland is maar een klein landje, wij kunnen het verschil niet maken − een argument waarbij ik trouwens nooit begrijp hoe het kan dat onze leiders de mug in de slaapkamer niet kennen, net als ik niet begrijp waarom voor de drugswereld die argumenten nooit gelden: het schept werkgelegenheid, als wij het niet doen, de buurlanden, maar ik dwaal af.

Waar waren we? Sport. Voetbal.

De Nederlandse voetballiefhebber hoeft zich geen al te grote zorgen te maken over het vertrekken van de sport naar gunstiger oorden, ik heb er alle vertrouwen in dat onze regering zich herpakt en sportparadijs Nederland in een mum van tijd uit de wet stampt. Met dat bijltje hakten we vaker, we zijn van oudsher een financieel paradijs voor multinationals, sport moet appeltje-eitje zijn.

Volgens een onderzoek van het Tax Justice Network, lopen landen als Italië, Frankrijk en Spanje jaarlijks miljarden aan belastinggeld mis, omdat multinationals die in hun landen opereren, zich tegen dumptarieven in Nederland vestigen.

Aan de andere kant vertellen we onszelf met droge ogen dat net die landen verspillers zijn, en wij het braafste jongetje van de klas.

In huize Trujillo is dat al drie jaar op rij de beste Nederlandse internationale grap. Wat we met Europese economieën doen, kunnen we ook met hun voetbalclubs. We kunnen de andere landen nog verslaan in de sprint naar internationaal sportparadijs. Er staan genoeg Airbnb-pandjes leeg waar Juventus, Manchester United en Chelsea zich kunnen inschrijven om legaal op onze velden te spelen. Uiteraard zullen alleen rijke clubs komen, want om regels te misbruiken zul je in de sport, net als in financiën, een beetje pegulanten moeten hebben.

Nu alleen die testen nog. Een van onze volksvertegenwoordigers zei laatst met inzet van smeergeld aan maskers te willen komen. Met die instelling valt ook wel iemand te corrumperen om testen te verkrijgen voor ons sportparadijsje. Een bod van het braafste jongetje van de klas zal niemand willen weigeren.

Carolina Trujillo is schrijfster.