Booking verliest honderden miljoenen in eerste kwartaal

Booking Holdings, het moederbedrijf van website Booking.com, heeft het eerste kwartaal van dit jaar door de coronacrisis een verlies geleden van 699 miljoen dollar (644 miljoen euro). Het bedrijf zette 2,2 miljard dollar om, een daling van 19 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft Booking donderdag bekendgemaakt bij presentatie van de kwartaalcijfers.

Topman Glenn Fogel sprak van „moeilijke tijden” voor het van oorsprong Nederlandse techbedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft. Fogel waarschuwde investeerders dat de echte klap voor Booking nog moet komen. In maart werden meer hotelovernachtingen geannuleerd dan geboekt en in april daalde het aantal overnachtingen met 85 procent ten opzichte van vorig jaar.

Om geld te reserveren heeft Booking onder meer de controversiële inkoop van eigen aandelen stopgezet en een hiring freeze afgekondigd: het neemt voorlopig geen nieuw personeel aan. Fogel meldde vorige maand in een via NRC uitgelekt videobericht aan zijn personeel al dat er „waarschijnlijk” ontslagen zullen vallen. Booking heeft 17.500 werknemers in tweehonderd kantoren over de hele wereld. Ruim vijfduizend van hen werken in Amsterdam.

Het bedrijf heeft een beroep gedaan op overheidssteun in het Verenigd Koninkrijk en de NOW-regeling in Nederland, waarbij de overheid 90 procent van het loon doorbetaalt mits Booking belooft werknemers niet te ontslaan. „Deze programma’s zorgen ervoor dat we werkgelegenheid kunnen behouden”, zei Fogel hier donderdag over.

De beslissing overheidssteun te aanvaarden leidde vorige maand tot veel rumoer in Nederland, omdat Booking jaarlijks profiteert van belastingkortingen wegens het ‘innovatieve karakter’ van zijn werkzaamheden. Moederbedrijf Booking Holdings maakte vorig jaar een kleine 5 miljard dollar winst.