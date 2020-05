AP onderzoekt bescherming privacy TikTok-gebruikers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een onderzoek geopend naar de bescherming van de privacy van TikTok-gebruikers, hoofdzakelijk kinderen. Dat heeft de autoriteit vrijdag bekendgemaakt. De AP zal onder meer onderzoeken of de socialemedia-app genoeg uitleg geeft aan gebruikers over hoe en welke persoonsgegevens het verzamelt en wat TikTok met deze gegevens doet.

De AP onderzoekt onder meer of ouders toestemming moeten verlenen voor de verzameling, opslag en het gebruik van persoonsgegevens van kinderen. Verder wordt bekeken hoe „privacyvriendelijk” het het ontwerp van de app is. Daarmee bedoelt de AP dat gemakkelijk te vinden is wat TikTok met persoonsgegevens doet en dat die informatie op een begrijpelijke manier verstrekt wordt.

„Dagelijks delen miljoenen kinderen en jongeren over de hele wereld talloze creatieve filmpjes” via TikTok, waaronder ook veel Nederlandse gebruikers, schrijft de autoriteit. Met de opkomst van de app zijn ook „privacyzorgen rondom het gebruik toegenomen”. Onderzoek is volgens de autoriteit belangrijk, omdat kinderen een kwetsbare groep zijn. Zij zijn zich minder bewust van de gevolgen van de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media.

Welke privacyzorgen de AP precies heeft over TikTok, kan een woordvoerder van de autoriteit niet toelichten. De eerste onderzoeksresultaten zullen naar verwachting tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn.