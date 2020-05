Ans Markus: ‘Wees blij met kleine dingen’

„Ik ben altijd al een bangerik, maar heb nu corona-angst. Afgezien van een bezoekje aan de lijstenmaker ben ik sinds de lockdown niet buiten geweest. Mijn man doet de boodschappen en ik ben in mijn atelier, non-stop aan het schilderen.

„De angsthaas in mij heeft zich laten inspireren door het virus. Ik werkte aan een serie schilderijen in olieverf op het thema verdraagzaamheid: vijftig portretten van mannen met verschillende huidskleuren. De verbeelding van de nieuwe mens, mijn droom over een wereld waarin verschillen tussen huidskleur en geloof bijzaak zijn. Maar de laatste maanden is corona mijn nieuwe onderwerp geworden. We zijn opeens allemaal gelijk. De angst voor het virus verbindt ons, samen vechten we ertegen.

„Zes van de vijftig mannen heb ik een mondkapje gegeven. Nu begin ik aan de vrouwenportretten. Nee, die schilder ik niet naar model. In deze tijd gaan we niet vrij als vogeltjes naar buiten. De mannen en vrouwen die ik schilder komen uit een oude dekenkist in mijn atelier: mijn fotoarchief, daarin bewaar ik foto’s van bijzondere mensen. Niet naar model schilderen heeft een voordeel: het hoeft niet exact te lijken, ik kan sneller werken. Haha.

„Om elf uur ’s ochtends facetime ik altijd met mijn dochter. Dan zetten we favoriete muziek op en doen we gezamenlijk een vreugdedansje. Dat deden we vóór corona ook wel, maar toch voelt het nu anders. Tel je zegeningen, heb ik mijn dochter voorgehouden. Wees blij met kleine dingen, en met de liefde. Dat is iets waar je in deze tijd extra van doordrongen raakt.”

In deze videoboodschap toont Ans Markus in haar atelier een van haar schilderijen op het thema corona.

Ans Markus Leeftijd: 73 Beroep: beeldend kunstenaar

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 mei 2020