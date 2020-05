40 procent minder winst voor ING – en toch vallen de cijfers mee

Dat ING vanwege de coronacrisis een flinke pot geld opzij ging zetten om mogelijke verliezen op leningen op te vangen, stond vast. De vraag was: hoeveel?

De grootste bank van Nederland maakte vrijdagochtend bekend de zogenoemde stroppenpot met 661 miljoen euro te hebben verhoogd, een stijging van 219 procent ten opzichte van vorig jaar. De bank, actief in veertig landen over de hele wereld, zag door die extra voorziening de winst in het eerste kwartaal met 40 procent dalen vergeleken met een jaar eerder, van 1,12 miljard naar 670 miljoen euro.

De cijfers vielen mee. Analisten hadden vooraf gemiddeld gerekend op een winst van rond de 400 miljoen euro en een toevoeging aan de stroppenpot van meer dan 700 miljoen euro. Op de Amsterdamse beurs voerde het aandeel ING de hele dag de AEX aan, met een winst schommelend tussen de 3 en 4 procent.

Kapitaalratio

Het bestuur van ING benadrukte in een toelichting dat de bank sterk aan de coronacrisis is begonnen. „Wij profiteren van onze strategie. Dankzij onze digitale investeringen kon bijvoorbeeld 80 procent van onze werknemers binnen een week vanuit huis werken”, zei topman Ralph Hamers, die binnenkort de overstap maakt naar het Zwitserse UBS.

De kapitaalratio – de verhouding tussen kapitaal en uitstaande leningen – van de bank kwam aan het eind van het kwartaal uit op 14 procent. Deze indicator van financiële sterkte kwam daarmee weliswaar lager dan eind 2019 (14,6 procent), maar bleef hoger dan de door toezichthouders vereiste 10,5 procent én hoger dan het eigen streven van minstens 13,5 procent. Hamers: „We hebben een goede fundering om klanten te kunnen helpen.”

De bank profiteert zelfs op sommige vlakken van de coronacrisis. Zo ontving ING meer vergoedingen voor bankdiensten, onder meer omdat 170.000 klanten voor het eerst een beleggingsrekening hebben geopend om te kunnen profiteren van de coronacrash op de beurzen. Daarnaast werd er voor 12,3 miljard euro aan extra krediet verstrekt, voor een groot deel (9,4 miljard euro) aan grote zakelijke klanten, en ontving de bank 9,2 miljard euro aan extra spaargelden.

Swoosh

De vraag is: met wat voor macro-economisch scenario houdt ING rekening in deze onzekere tijden? Een V-vormig herstel? Of toch een U of een L? Die keuze heeft grote invloed op de stroppenpot, omdat banken sinds een paar jaar ook geld opzij moeten zetten voor verwachte verliezen – en die worden berekend op basis van het door de bank zelf bepaalde scenario.

Lees meer: Met welke scenario’s werken de banken in deze zeer onzekere tijden?

In het persbericht schrijft ING voor de berekening van de eerstekwartaalresultaten uit te zijn gegaan van een krimp van de economie in 2020, en een herstel in 2021. Zoals risicotopman Steven van Rijswijk het omschreef: een swoosh zoals het logo van Nike.

Maar de bank heeft na het sluiten van de boeken ook gezien dat de economische omstandigheden verder zijn verslechterd. Meer landen zijn tot lockdowns overgegaan. Van Rijswijk: „De scenario’s zijn op dit moment moeilijk te pinpointen.” De bank spreekt dan ook geen verwachtingen uit over de hoogte van de stroppenpot over heel 2020.

Ondanks de opleving na de kwartaalresultaten is op de beurs te zien dat de onzekerheid over de resultaten van ING groot blijft. Sinds het begin van de coronacrisis heeft het aandeel van de bank meer dan de helft ingeleverd. Wat niet helpt: Hamers vertrekt over twee maanden en nog altijd is geen opvolger bekend.