Zeker acht doden door gaslek bij chemische fabriek in India

In de Indiase deelsstaat Andhra Pradesh zijn donderdag zeker acht mensen om het leven gekomen door een gaslek bij een chemische fabriek, waar styreen wordt verwerkt. Lokale regeringsfunctionarissen melden volgens internationale persbureaus dat zo’n honderd mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis omdat zij het ontsnapte gas hebben ingeademd. Meerdere dorpen die in de buurt van de fabriek liggen, zijn ontruimd.

Het gaslek ontstond bij een fabriek in de oostelijke havenstad Visakhapatnam van LG Polymers, onderdeel van LG Chem. Dat bedrijf schrijft in een persverklaring dat het lek „onder controle” is, volgens persbureau Reuters. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het incident. Het gas dat is vrijgekomen zou misselijkheid en duizeligheid veroorzaken bij mensen die het inademen. Het is vermoedelijk afkomstig van de vloeistof styreen, die wordt verwerkt tot kunststoffen.

In Indiase media lopen de schattingen van het aantal getroffenen wijd uiteen. De krant Times of India schrijft dat er tien doden zijn en dat meer dan vijfduizend mensen ziek zijn geworden, al zijn die niet allemaal naar het ziekenhuis van Visakhapatnam gebracht. Zij hebben last van branderige ogen, een zere huid en ademhalingsproblemen. Op de website van nieuwszender NDTV staat beschreven dat kort na het lek „chaos” ontstond op de wegen rondom de fabriek, „van mensen die proberen de getroffenen naar ambulances te begeleiden”. Op sociale media is te zien dat in het district rondom de stad wordt gepoogd het gas in de lucht te verdunnen.

Persbureau AP schrijft dat LG Chem zo’n driehonderd mensen in dienst heeft bij de fabriek. Premier Narendra Modi laat weten de „situatie in Visakhapatnam” nauwlettend in de gaten te houden. Lokale autoriteiten laten weten dat het dodental vermoedelijk nog oploopt.