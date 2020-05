Sportscholen verrast door langere sluiting: ‘We staan in hetzelfde rijtje als seksclubs’

Er is in elk geval duidelijkheid. Iets anders kan Giovanno Sonotaroeno er niet van maken. De eigenaar van de Rotterdamse sportschool Elevator Sports was er klaar voor om geheel coronaproof weer open te gaan. Dat kon hij ook wel gebruiken, want de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro die hij kreeg, was niet eens genoeg om zijn kosten een maand lang te dekken. Abonnees heeft hij niet, voor inkomsten is hij afhankelijk van de verkoop van strippenkaarten.

Sonotaroeno had zeker niet verwacht dat hij zijn deuren deze week direct weer mocht openen, maar nog eens vier maanden wachten? Het besluit van het kabinet om sportscholen tot na de zomer dicht te houden, kwam woensdagavond als een grote verrassing voor de fitnessbranche. Waarom wel dertig man in een kroeg toestaan, maar binnensporten blijven verbieden?

Sportscholen staan achteraan in de rij op de ‘routekaart’ met versoepelingen van coronamaatregelen die premier Mark Rutte woensdag aankondigde. De centra mogen pas weer open op 1 september, al gaat het kabinet wel met de branche in gesprek over mogelijke eerdere openstelling. Wat sportscholen betreft, is elke dag wachten er een te veel.

Protocol reserveringen

Het protocol dat branchevereniging NL Actief indiende om veilig te kunnen sporten, zegt directeur Patrick Rijnbeek, was al goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid. Daarin staat onder meer dat sportscholen met een reserveringssysteem gaan werken, of pasjes van abonnees blokkeren zodra het binnen te druk dreigt te worden. Met maximaal één sporter per vierkante meter zou anderhalve meter afstand gegarandeerd zijn. Het protocol ziet er daarnaast op toe dat apparaten voor en na gebruik worden schoongemaakt door de sporters, die thuis moeten omkleden en douchen.

NL Actief kondigde woensdagavond al snel aan het kabinetsbesluit aan te vechten. „We zijn nu in het rijtje gezet van de sauna’s en seksclubs [die ook tot 1 september gesloten blijven, red.], terwijl we een branche zijn die gericht is op vitaliteit en gezondheid”, licht Rijnbeek toe. Hij wijst er ook op dat openstelling van sportscholen niet zal leiden tot extra drukte in het openbaar vervoer of massale verplaatsingen.

Zonder steun zal naar schatting 50 procent van de sportscholen failliet gaan

Wat nog het meest knelt bij NL Actief, is dat het besluit vooraf ondanks „intensief contact” niet is toegelicht. Rutte benoemde in de persconferentie alleen kort dat sportscholen vaak kleine ruimtes zijn en apparaten niet altijd goed worden schoongemaakt. NL Actief heeft de premier donderdag uitgenodigd om zelf te komen kijken „hoe netjes de centra” zijn.

Ook de Vereniging van Exclusieve Sportcentra is „echt met stomheid geslagen”, zegt voorzitter Han de Hair. Hij wijst eveneens op het goedgekeurde protocol, waardoor de branche verwachtte uiterlijk begin juni weer open te kunnen gaan. „We kunnen honderd keer beter met alle regels omgaan dan de gemiddelde supermarkt.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in een reactie aan NRC weten dat het „nog te risicovol” is om binnensporten als fitness toe te staan. „Dit komt omdat het momenteel nog te onduidelijk is hoe het zit met de aerosolen die vrijkomen tijden het sporten. Ook is nog niet geheel duidelijk of mensen deze aerosolen ook al verspreiden als ze besmet zijn maar geen klachten hebben.”

NL Actief zegt deze toelichting te hebben ontvangen, maar vindt dit onvoldoende onderbouwd. Rijnbeek: „Kunnen we hier iets aan doen door bijvoorbeeld de intensiteit van trainingen aan te passen? Waarom gaan sportscholen in andere landen wel open?” Dinsdag staat een overleg gepland tussen het kabinet en de fitnessbranche.

Half jaar geen omzet

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland twee jaar geleden circa drieduizend sportscholen en fitnesscentra. Zij dreigen nu bijna een half jaar aan omzet mis te lopen. „Iedereen zit op zijn eigen niveau met de grootst mogelijke problemen”, zegt De Hair van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra, die met zijn eigen sportschool ook wordt getroffen.

Zonder steunpakket zal 50 procent van de sportscholen en fitnesscentra failliet gaan, is een eerste globale schatting van NL Actief. Wie is nu bijvoorbeeld nog bereid zijn abonnement door te betalen? „Een deel van de branche had het al zwaar”, zegt Rijnbeek. Daarmee doelt de directeur op zogeheten standalones. Dat zijn vaak lokale ondernemers met een of twee vestigingen, voor wie het lastig is om te concurreren met budgetketens als Basic-Fit of Fit For Free.

Sonotaroeno is zo’n kleinere ondernemer, met een pand van vijfhonderd vierkante meter in Rotterdam. Zijn sporters zetten de afgelopen weken een inzamelingsactie op, naast de eenmalige tegemoetkoming zijn enige inkomsten in de coronacrisis. „De overheid verplicht ons om dicht te gaan, dan moeten ze er ook voor zorgen dat onze kosten worden gedekt”, aldus de ondernemer. Dat buitensporten volgende week weer zijn toegestaan, biedt wel perspectief om de schade met aangepaste groepstrainingen enigszins te beperken. „Daar moet ik creatief mee omgaan. Je gaat niet toekijken hoe je schip aan het zinken is.”