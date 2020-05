Voormalig ambtenaren van Chris Christie gaan toch vrijuit in ‘Bridgegate’

Twee medewerkers van de voormalige gouverneur van New Jersey Chris Christie, die in 2013 een brug tussen New York en New Jersey lieten blokkeren met een politie-actie, zijn in hoger beroep door het Amerikaanse hooggerechtshof vrijgesproken. De negen rechters van het hof kozen er unaniem voor de veroordeling van Bridget Anne Kelly en Bill Baroni te schrappen.

De brugblokkade was een wraakactie, omdat Christie’s team ontevreden was dat een lokale burgemeester in New Jersey hem niet wilde steunen tijdens een verkiezingscampagne. De ambtenaren lieten de George Washington Bridge, volgens CNN de drukste brug ter wereld, blokkeren op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Door de blokkade ontstond een verkeersopstopping die dagenlang duurde.

Bridget Anne Kelly en Bill Baroni waren in eerste aanleg schuldig bevonden en veroordeeld tot respectievelijk 13 en 18 maanden gevangenisstraf. Het hooggerechtshof acht het echter niet bewezen dat de twee medewerkers federale fraudewetten hebben overtreden. De rechters vinden wel degelijk dat het duo „de veiligheid van inwoners” in gevaar had gebracht en dat er sprake was van deceptie en een politiek complot, maar omdat Kelly en Baroni niet het doel hadden zichzelf te verrijken zou er geen sprake zijn van fraude.

Lees ook dit stuk uit 2015: Bridgegate en andere affaires maken Christie kansloos

„Niet iedere corrupte daad van ambtenaren is een federale misdaad”, benadrukte het hof. De vrijspraak zet mogelijk een precedent voor toekomstige politieke acties door ambtenaren, stellen analisten bij CNN.

Gouverneur Christie zou van de plannen om de opstopping te veroorzaken hebben geweten. Het schandaal, dat bekend kwam te staan als Bridgegate, leverde hem dermate veel reputatieschade op dat hij kansloos was als Republikeinse kandidaat tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.