Van misbruik verdachte Amerikaan die terminaal is mag Nederland verlaten

Een van misbruik verdachte Amerikaan die terminaal ziek is mag Nederland verlaten. B. zou in 2019 een 12-jarige meisje uit Rotterdam hebben misbruikt in een hotel en moest in afwachting van zijn rechtszaak in Nederland blijven. Volgens zijn advocaat heeft hij echter nog maar enkele maanden te leven. De rechtbank Rotterdam concludeerde donderdag dat de verdachte zijn levenseinde in zijn thuisland mag afwachten.

Vanwege zijn ziekte was het voorarrest van James B. (50) al geschorst. Wel moest de verdachte in Nederland blijven om zijn zaak op 18 juni af te wachten. Volgens zijn advocaat is het echter de vraag of B. - die aan acute leukemie lijdt - dan nog leeft. De rechtbank concludeerde dat sprake is van „een heel bijzondere situatie” en dat het belang voor de verdachte om terug te keren naar zijn familie in de VS zwaarder weegt dan zijn aanwezigheid bij de behandeling van de zaak. B. krijgt daarom zijn paspoort terug en is vrij om Nederland te verlaten.

B. vloog afgelopen juni naar Nederland om in Rotterdam af te spreken met een meisje, dat hij via een online spel had leren kennen. Het tweetal verbleef twee dagen in het Hilton in Rotterdam, waar ze na een grootschalige zoektocht van Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten werden gevonden. Eerst werd B. alleen verdacht van onttrekking aan het wettig gezag van een minderjarige. Na onderzoek kwam daar de aantijging van misbruik bij. De Amerikaan ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt.

Een dochter van B. en haar moeder wonen ook in Nederland. Na het incident met het meisje in het Hilton besloot de moeder ook aangifte te doen van verkrachting. Die zou twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden en daaruit zou hun dochter zijn voorgekomen. Het Openbaar Ministerie besloot voor die aantijging niet over te gaan op vervolging.

