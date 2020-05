Top eredivisie gaat tot 20 procent salaris inleveren

Acht weken en vier dagen na de laatste eredivisiewedstrijd is het zover: de profvoetballers gaan inleveren. Het gaat onder meer om salaris, collectieve bonussen en vakantiedagen. Dat is de uitkomst van een „historisch” akkoord tussen de clubs en de vakbonden voor spelers en trainers, waarvan de opbrengst op 35 miljoen euro per jaar wordt geschat.

Net als in het belastingstelstel verloopt de salarisreductie via een progressieve staffel. Die begint bij 2,5 procent voor jaarsalarissen boven de 25.000 euro bruto, en loopt op naar maximaal 20 procent. Het betekent dat veel spelers in de eerste divisie niet zullen worden gekort, en dat topverdieners bij Ajax tot 20 procent zullen afdragen over het hoogste deel van hun salaris.

Collectieve regeling

„Met gepaste trots” presenteerde het betaalde voetbal zich donderdag als de eerste branche in Nederland die tot een collectieve regeling is gekomen. Dit nam niet weg dat het akkoord tot stand kwam met de nodige ergernissen en discussies, die bij aanwezigen de sfeer van een kabinetsformatie opriepen. Ook omdat er op geheime locaties werd overlegd.

Is het dan zo ingewikkeld om voetballers te laten inleveren? Afgaande op het stigma dat alle spelers goud geld verdienen, is dat het niet. In de eredivisie verdienen spelers gemiddeld 24.000 euro per maand. Hoewel dit bedrag wordt opgestuwd door clubs als Ajax, PSV en Feyenoord, lijken de meeste spelers in staat tot een offer.

Topspelers dragen zwaarste lasten, spelers eerste divisie worden gespaard

Toch wilden de spelersvakbonden ervoor waken dat het rijke imago van de topspelers de onderhandelingen zou bepalen. Zij moeten immers ook opkomen voor lager betaalde profs: spelers die beneden modaal verdienen. Zij behoren niet tot de zeer rijke groep spelers die, in de ogen van velen, flink mag gaan inleveren.

Spelersvakbonden VVCS en ProProf ontvingen meerdere berichten van topspelers die zich afvroegen of het geen tijd werd om een gebaar te maken. De vakbonden hield deze initiatieven af. Om te voorkomen dat andere spelers zich uit moreel oogpunt onder druk gezet voelen, moest het offer vooral collectief worden geregeld.

Om diezelfde reden viel het slecht bij vakbonden dat PSV-directeur Toon Gerbrands anderhalve week geleden aankondigde dat hij zelf met zijn spelers in gesprek was gegaan over salarisinhouding, omdat er collectief nog niks gebeurde.

De morele druk is groot, zagen de vakbonden in het buitenland. In veel landen werden spelers geconfronteerd met eenzijdige salarisaanpassingen, aldus voorzitter Evgeniy Levchenko van VVCS. „Soms door hun club of de overheid, of het kwam tot stand onder zware morele druk. Dat hebben wij in Nederland weten te voorkomen.”

Clubs, spelers en vakbonden willen met deze maatregel laten zien dat zij ook zelf de nodige maatregelen kunnen nemen om de verwachte 300 miljoen euro schade voor het profvoetbal op te vangen. En met deze reductie denken ze meer kans te maken op (financiële) steun vanuit Den Haag.