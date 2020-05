Woensdagmiddag om twaalf minuten voor drie bestelde Mark Rutte een kartonnetje take away-koffie op de Grote Markt. Er zijn vast opwindender voorvallen om verslag van te doen, maar toch: het was een heuse gebeurtenis.

Allereerst door hoe hij erbij stond, in de rij voor café Zèta. George Clooney-achtig. Losjes in pak, zonnebrilletje op, bovenste knoopjes los. Je zag het meteen: alle overleggen waren afgerond, de hobbels genomen, zijn speech al klaar.

Bovendien was er reuring. Groepjes afhaalconsumenten die de pleintegels en de trappen naar de tramtunnel al een tijdje gebruiken als clandestien terras, stonden de premier te filmen. Ik fietste toevallig langs en dacht: die staat officieel goed nieuws aan te kondigen over de terrassen.

Dat deed hij pas om kwart over zeven. Alhoewel, goed nieuws? „Het is een eerste stap de goede kant op”, zegt Maarten Hinloopen, eigenaar van Zèta, en van nog vijf andere horecazaken aan diezelfde Grote Markt. Ik spreek hem de ochtend na de persconferentie, in zijn tuin, op een voormalig sluizencomplex.

„Heel veel is nog totaal onduidelijk. Wie moeten er precies anderhalve meter houden? Gezinsleden ook, stelletjes? Binnen is het eigenlijk niet te doen.” Komt er speciale terraspolitie? Moet het personeel zelf handhaven? „Laten we alsjeblieft niet nog een keer hetzelfde meemaken als met die leeftijdsgrens.”

Zelf heeft hij nog wel „een stevige oorlogskas”, maar veel collega-ondernemers niet, weet hij, als voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. En dat is zijn grootste zorg. „Een derde zit al in de gevarenzone. Ook mét deze versoepeling zijn we in een paar maanden de helft kwijt. In Den Haag werken 27.000 mensen in de horeca. Dat zou funest zijn voor de stad.”

Hij begrijpt het dilemma, en distantieert zich van horecaondernemers die dreigen gewoon open te gaan, met lak aan alles. Steunmaatregelen blijven daarom essentieel. „De overheid blijft maar roepen dat de personeelskosten met 90 procent blijven doorbetaald, maar in de praktijk haal je met moeite de 70 procent.”

De Theaterkoepel stelt dat het goedkoper is om gesloten te blijven dan te openen voor dertig man. „Dat zal voor kleine cafés ook zo zijn. Neem de Oude Molstraat. Daar kun je geen terras neerzetten. Binnen kun je maar een handjevol klanten kwijt. Dan kun je beter in de slaapstand gaan, maar dan moet daar wel genoeg compensatie voor komen.”

Als overgangsfase, en zeker niet als ‘nieuw normaal’. Uiteindelijk moet het weer levendig worden, ongedwongen. „Dat je de stad ingaat en niet weet wie je allemaal tegenkomt, links en rechts wat ouwehoeren. Wat we nu doen – met reserveringen, linten, plexiglas, tijdsloten – gaat in tegen het wezen van de horeca.”

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.