Het is 5 mei en het gaat schemeren.

Ik zeg tegen mijn vriendin:

„Ik ga zo de vlag strijken.”

Waarop zij zegt:

„Waarom zou je in hemelsnaam de vlag gaan strijken?’

