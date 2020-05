Staatsbedrijven rukken op in de wereldeconomie

De rol van staatsbedrijven in de wereldeconomie neemt snel toe. Wel doen overheidsondernemingen het over het algemeen minder goed dan private bedrijven. Hun rendement op vermogen is gemiddeld lager en de arbeidskosten zijn relatief hoog. De omzet per werknemer is laag, en dat geldt ook voor de toegevoegde waarde per medewerker.

Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag. Van de bezittingen van de 2.000 grootste bedrijven van de wereld komt nu een vijfde voor rekening van staatsondernemingen. Twintig jaar geleden was dat nog maar een twintigste.

De toename van de invloed van deze ondernemingen is vooral toe te schrijven aan de opkomst van China. Maar de discussie over de gezondheid en rentabiliteit van staatsbedrijven wordt relevant nu westerse landen grootschalig ingrijpen in de economie om de coronacrisis te lijf te gaan.

Grootschalige staatssteun gaat in veel landen vergezeld van de roep om meer invloed in de geholpen bedrijven, bijvoorbeeld door aandelen of in aandelen om te zetten (converteerbare) leningen. Zo kan de samenleving meeprofiteren als deze bedrijven er dankzij de overheidssteun weer bovenop komen. In Nederland speelt deze discussie bijvoorbeeld rond de steun aan het Nederlandse deel van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM.

Energie en auto-industrie

De grootste staatsondernemingen die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de overheid, bevinden zich vooral in de energiesector. De toptien bestaat voor de helft uit Chinese bedrijven als China Petrochemical, China National Petroleum en State Grid China. Op vier staat Saudi Aramco, waarvan vorig najaar een klein deel naar de beurs ging. In de topvijftig is ook de Europese auto-industrie goed vertegenwoordigd, met Volkswagen, Peugeot en Renault.

Het totale bezit van staatsondernemingen wordt door het IMF becijferd op zo’n 45.000 miljard dollar. Het Fonds stelt, om dit cijfer in perspectief te plaatsen, dat dit de helft is van het mondiale bruto binnenlands product. De bedrijven zorgen in een groot deel van de wereld voor basisvoorzieningen als water, energie en openbaar vervoer.

Uit een onderzoek onder een miljoen bedrijven uit 109 landen concludeert het IMF dat staatsbedrijven gemiddeld een derde minder productief zijn dan private bedrijven. Nutsbedrijven kunnen voor hun producten of diensten vaak om politieke redenen niet de prijzen vragen die ze nodig hebben om uit de kosten te komen of te kunnen investeren in infrastructuur.

Gevoelig voor corruptie

Bovendien zijn staatsbedrijven vaak gevoelig voor corruptie, als uitbetaler én ontvanger van smeergeld in binnen- en buitenland. De productiviteit van deze bedrijven in landen die goed scoren op de corruptie-index is ruim driemaal hoger dan die van staatsbedrijven uit landen waar corruptie een groter probleem is.

Staatsondernemingen worden ook vaak gebruikt als werkgelegenheidsproject of, in het geval van staatsbanken, als verlener van goedkoop krediet. Staatsbanken hebben meer overheidsschuld op hun balans dan hun private concurrenten. Politici gebruiken staatsbedrijven om met een omweg grotere uitgaven te kunnen doen of hun achterban te belonen met banen, contracten of leningen.

Terwijl het Westen in de jaren tachtig en negentig begon met het privatiseren van staatsbedrijven, is hun belang in de rest van de wereld juist toegenomen. Dit weerspiegelt vooral de snelle economische groei van landen als China en India. In India is twee derde van het balanstotaal van de banksector in handen van staatsbanken, in China en Rusland is dat 60 procent.

Nederland: 30 procent

Nederland komt overigens redelijk prominent in dit rijtje voor, met 30 procent. Dat is te herleiden tot het overheidsaandeel in ABN Amro na de redding van die bank tijdens de kredietcrisis van 2008. Dat belang bedraagt, nadat de bank in 2015 gedeeltelijk naar de beurs ging, nog steeds 57 procent. Ook Duitsland heeft, vooral via de regionale banken, een behoorlijke staatsbanksector van bijna 40 procent van het bancaire balanstotaal.

Het IMF stelt vast dat de internationale rol van staatsondernemingen verder groeit, vooral omdat zij ook internationaal expanderen. Volgens UNCTAD, een organisatie van de Verenigde Naties, waren staatsondernemingen goed voor zo’n 10 procent van alle grensoverschrijdende overnames sinds 2008. Maar liefst een derde van alle overheidsschuld in harde valuta die door opkomende landen is aangegaan, betreft staatsbedrijven.

Functionarissen van staatsbedrijven ontvangen 80 procent van al het smeergeld dat in het buitenland wordt betaald

Het IMF waarschuwt dat de grotere rol van staatsbedrijven in het internationale verkeer kan leiden tot de roep om protectionistische maatregelen. Dat komt vooral omdat gevreesd wordt dat zij door steun van hun eigen overheid oneerlijk concurreren, of strategische doelen nastreven zoals het bemachtigen van grondstoffen.

Functionarissen van staatsbedrijven ontvangen 80 procent van al het smeergeld dat in het buitenland wordt betaald. En gezien de groeiende rol van staatsondernemingen in internationale handel en bij grensoverschrijdende investeringen, roept het IMF op tot betere internationale afspraken om een gelijk speelveld te behouden tussen de private sector en staatsbedrijven. Zo kan naar „competitieve neutraliteit” worden gestreefd. China neemt de relatieve groei van de invloed van staatsbedrijven vrijwel volledig voor zijn rekening. Maar die olifant in de kamer wordt door het Fonds niet bij naam genoemd.