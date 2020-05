De M van mei (en masturbatie)

Het kan u zijn ontgaan, maar we zitten al in de tweede week van de jaarlijkse internationale masturbatiemaand, een uitbreiding van wat in 1995 begon als masturbatiedag, 7 mei en later 28 mei. Masturbatiedag/-maand werd 25 jaar geleden in het leven geroepen door het Amerikaanse Good Vibrations, een ketentje met twee winkels en een webshop met seksartikelen, destijds alleen nog een kleine, op vrouwen gerichte ‘sekspositieve’ winkel in San Francisco.

Aanleiding was het ontslag in december 1994 van Joycelyn Elders, op dat moment net iets meer dan een jaar actief als surgeon general, hoofd van de U.S. Public Health Service Commissioned Corps, een geüniformeerd onderdeel van het Amerikaanse Health Department. Toen haar op een aidsconferentie van de Verenigde Naties werd gevraagd of het een idee zou zijn masturbatie aan te moedigen bij jonge mensen, om ze zo te weerhouden van riskantere vormen van seks, antwoordde ze dat zelfbevrediging een deel was van de menselijke seksualiteit, en dat kinderen dat misschien op school zouden moeten leren. Het schoot president Bill Clinton in het verkeerde keelgat.

Dat Good Vibrations ervoor koos om Elders in mei in plaats van december te eren, komt, zo wordt uitgelegd op de site, doordat ‘mei symbool staat voor seksueel ontwaken’, en bovendien met dezelfde letter begint als masturbatie. Masturbatiemaand wordt uiteraard gepromoot bij bedrijven die daar net zoals Good Vibrations geld aan kunnen verdienen, zoals de Nederlandse webshop Pabo (‘discreet verpakt en thuisbezorgd’) voor de niet-jongeren onder ons wellicht nog bekend van de papieren catalogus, en Easytoys.nl, die allebei voor de gelegenheid aanbiedingen hebben.

Maar dat de omzet bij Pabo en andere online verkopers van seksspeeltjes, zoals ook Bol.com, de laatste tijd enorm is toegenomen, in elk geval in Nederland, heeft natuurlijk veel minder te maken met de themamaand dan met de coronacrisis, die ervoor heeft gezorgd dat het voor alleenstaanden onmogelijk is seks te hebben met elkaar, in elk geval als die zich aan de social-distancingvoorschriften willen houden. Al is bepaald niet uit te sluiten dat ook samen in huis opgesloten stellen behoefte hebben aan een extraatje.

Advies: in deze tijd is verstandig seksspeeltjes extra goed schoon te maken

Bij Bol.com werden vibrators in het beroemde Tarzan-model – met aparte stimulator voor de clitoris – vorige week 35 keer zoveel verkocht als een jaar eerder, en dan gaat het om duizenden stuks, aldus een woordvoerder. Van de Kyo Piston , een vibrerende masturbator voor mannen – zeg maar een abstracte imitatievagina – werden die week „tientallen” verkocht, 65 keer meer dan een jaar eerder.

Ook EDC heeft te maken met spectaculaire stijgingen. EDC is het moederbedrijf van Easytoys. Pabo, Beate Uhse en nog een aantal andere webshops. Het is de marktleider in Nederland en de rest van Europa. EDC is eveneens een groothandel. De verkoop aan stenen winkels is er flink teruggelopen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de online verkopen aan particulieren. „Normaal gesproken is april onze slechtste maand, zegt marketingmanager Patrique Benes. „Mensen gaan de tuin in, boeken vakanties, het is Koningsdag. Deze april was de beste maand aller tijden.” De omzet verdubbelde bijna ten opzichte van een jaar geleden, op het piekmoment – 18 april – was zelfs bijna sprake van een verdriedubbeling. Veel bestellingen kwamen van nieuwe klanten.

De zogenaamde vibratie-eitjes waren sowieso al een succes, zegt Benes, maar steken de afgelopen zeven weken met kop en schouders boven andere artikelen uit, wat waarschijnlijk te maken heeft dat ze tot 30 meter afstand bestuurbaar zijn en dus coronaproof. Ook via een app bestuurbare eitjes van Lovense, die over de hele wereld kunnen worden gebruikt en zijn ontwikkeld voor webcamgirls, doen het nu erg goed. Onder de producten voor mannen is de verwarmende orale masturbator ( een abstracte imitatiemond) van Otouch sinds de intelligente lockdown opvallend populair, net als levensechte sekspoppen.

Advies van Good Vibrations: in deze tijd is verstandig seksspeeltjes extra goed schoon te maken. Ga op de site (goodvibes.com) naar ‘How to’s’ voor een uitgebreide handleiding.

