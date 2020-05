Onze logeetjes lusten niks

Tante: „We hebben twee nichtjes van 6 en 12. We kennen de ouders en kinderen goed en ze zijn op hun gemak bij ons. Ze hebben aangegeven dat ze wel eens zouden willen komen logeren. Maar hun ouders hebben duidelijk andere maatstaven en ideeën over eten. Mijn man en ik houden er een gezonde leefstijl op na zonder vlees en met veel groenten en fruit. Maar de kinderen willen alleen ongezonde snacks eten als patat, chips en knakworstjes. Tot hoever houd je rekening met hen als je weet dat ze er thuis mee wegkomen? Bespreek je dit met de ouders? Zeg je bijvoorbeeld dat ze geen vlees zullen krijgen als ze bij ons komen logeren? En geen bergen snoep? Of is het beter om dit probleem uit te weg te gaan en ze niet bij ons te laten logeren?

„We hebben dit probleem eerder gehad met kinderen van vrienden: we probeerden van alles maar de jongetjes lustten echt niets. We zouden het supergezellig vinden als de nichtjes komen maar tegelijkertijd zien we ertegenop.”

Lekker verwennen

Bas Levering: „Het doel van logeren is niet om een deel van de opvoeding over te nemen of die van de ouders te corrigeren. Je wilt er samen iets moois van maken, dat de kinderen zich zullen herinneren. Een beetje verwennen hoort daarbij. Je wilt weten: wat zouden ze graag doen, en wat vinden ze lekker om te eten?

„Ik zou met de nichtjes en hun ouders expliciet aan de orde stellen wat de wederzijdse verwachtingen zijn: waarom willen ze graag komen? Ze zijn te gast in uw huis, waar uw regels gelden. De lol van logeren is nu juist dat je ergens komt waar het anders gaat dan thuis. Als de kinderen daar niks aan vinden, moeten ze er niet aan beginnen. Maar als u ergens te gast bent, verwacht u ook dat u geen vlees hoeft te eten.

„Het hangt van uw creativiteit af hoe u dat wat de kinderen feestelijk vinden, combineert met uw eigen voedingsregels: een vegetariër kan altijd pannekoeken bakken, of friet: dat vinden alle kinderen lekker.

„Is het wel verstandig ze allebei tegelijk te vragen? Zes jaar is een groot leeftijdsverschil. Voor kinderen is het geweldig om de aandacht een keer niet met zus of broer te hoeven delen.

„Tot slot zouden uw man en u goed bij uzelf te rade moeten gaan wat u beiden er zo leuk aan lijkt als de nichtjes komen. Het enthousiasme spat er niet vanaf.”

Langzaam wennen

Tischa Neve: „Voor kinderen die thuis niet gewend zijn übergezond te eten is het een hele overgang om ergens te komen waar dat wel gebeurt. Kies voor de gulden middenweg en houd het kindvriendelijk. Zo kunt u de kinderen voorstellen samen iets te gaan bakken dat minder suiker en E-nummers bevat dan zoet uit de winkel: bijvoorbeeld koekjes of bananenbrood. Laat ze zelf een recept uitkiezen dat ze lekker lijkt en leuk om te maken.

„Zie het als een leuke uitdaging om de kinderen langzaam te laten wennen aan ander lekker eten dan ze gewend zijn. De meeste kinderen zijn best bereid iets te proberen. U kunt uw zorg ook met de kinderen delen: ‘Wij doen het een beetje anders dan bij jullie thuis, en we vinden het best spannend of jullie dat wel leuk vinden.’ Maar vooral: geniet van het samenzijn.”