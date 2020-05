Netanyahu mag ondanks corruptie-aantijgingen nieuwe regering vormen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu mag ondanks corruptie-aantijgingen weer een regering gaan vormen. 72 van de 150 leden van de Knesset (het Israëlische parlement) stemden donderdag formeel in met de aanstelling van de premier, melden Israëlische media. Het Hooggerechtshof van Israël oordeelde woensdagavond al dat Netanyahu opnieuw een regering mag gaan leiden, ook al loopt er nog een rechtszaak tegen hem vanwege onder meer corruptie.

Netanyahu zet zo een belangrijke stap richting een vijfde termijn. Israël zat een jaar in een politieke impasse, omdat het zowel Netanyahu als zijn concurrent Benny Gantz (Blauw en Wit) niet lukte om een coalitie te vormen. Gantz besloot uiteindelijk met tegenzin samen te gaan werken met de premier, ondanks veel weerstand binnen zijn partij. Volgens de oppositieleider moest koste wat het kost een regering gevormd worden om de coronacrisis het hoofd te bieden. Volgens het huidige plan zal Netanyahu eerst premier worden en zal Gantz hem na anderhalf jaar aflossen.

Tegenstanders van Netanyahu hadden een zaak aangespannen bij het Hooggerechtshof om zijn aanstelling te voorkomen. De premier wordt namelijk verdacht van fraude, omkoping en misbruik van vertrouwen. Hij zou onder meer dure cadeaus hebben aangenomen in ruil voor politieke gunsten. Ook zou hij nieuwsmedia gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichtgeving over hemzelf.

Als de leider van de conservatieve Likud-partij schuldig wordt bevonden, kan hij worden veroordeeld tot een celstraf van maximaal tien jaar. Zijn rechtszaak zal 24 mei beginnen. Netanyahu heeft de aantijgingen altijd ontkend.

