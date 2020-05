Mogelijk nieuw coronasymptoom: pijnlijke wintertenen

Winterteenachtige verschijnselen zijn mogelijk een nieuw, zeldzaam symptoom dat kan optreden na een infectie met het coronavirus. Spaanse huidartsen zien bij een op de vijf coronapatiënten die met huidklachten kampen symptomen die lijken op die van wintertenen: rood-blauwe, opgezwollen en pijnlijk branderige of jeukende tenen, of tenen met blaren erop. Het verschil met echte wintertenen is dat deze klachten niet door de kou worden veroorzaakt.

Nu de corona-epidemie een paar maanden aan de gang is, zien oplettende artsen steeds meer symptomen die mogelijk met het virus te maken kunnen hebben. Sommige Amerikaanse dermatologen worden „overspoeld met tenen”, vertelden ze The New York Times. Ook huidartsen in andere landen, zoals België, Italië, en Frankrijk, meldden de afgelopen maand een toename van patiënten met zulke tenen. Rood-blauwe, pijnlijk gezwollen vingers komen ook voor.

Het gaat om kleine aantallen, en vaak zijn deze patiënten niet getest op aanwezigheid van het coronavirus. Een direct verband is dus nog niet gelegd.

Huidafwijkingen

De Spaanse dermatologen wilden dit groter aanpakken. Ze brachten alle huidafwijkingen in kaart van 375 mensen die, behalve huidklachten, ook milde of matig ernstige Covid-19 hadden. Die diagnose was ofwel bevestigd met een test, of gesteld op basis van de klachten, omdat niet iedere patiënt werd getest in de onderzoeksperiode in Spanje, van 3 tot 16 april, midden in de piek van de uitbraak. Hun onderzoek verscheen op 29 april in het medische tijdschrift the British Journal of Dermatology.

De winterteenklachten zagen ze vooral bij jongere patiënten met milde tot matige Covid-19. Die pijnlijke tenen ontstonden vaak pas later in het ziekteverloop; in meer dan de helft van de gevallen zelfs erna. Het duurde ongeveer dertien dagen tot de klachten verdwenen.

Afweerreactie

De artsen hebben de indruk dat het een afweerreactie van het lichaam is die pas later kan optreden bij mensen die er gevoelig voor zijn, nadat iemand de bekende symptomen van een milde corona-infectie (hoest, keelpijn of koorts) heeft gehad. Het is nog te vroeg om het wintertenensymptoom aan het coronavirus toe te schrijven; de rapportages van de artsen zijn observaties.

Ook bij de andere patiënten zagen de Spanjaarden opvallende huidproblemen, zoals jeukende rode bultjes, rode uitslag over de romp of de billen en benen, of zweren bij oudere patiënten met ernstiger Covid-19-klachten.

In Nederland zijn de huidklachten nog niet opgevallen. „Bij Nederlandse huisartsen zijn winterteenachtige klachten bij coronapatiënten vooralsnog onbekend”, zegt Esther Zwart van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Vlekjesziekten

Veel virusinfecties kunnen huidklachten veroorzaken, in allerlei soorten en maten, niet alleen de typische ‘vlekjesziekten’ zoals de mazelen, rode hond of waterpokken.

Hoe het coronavirus tot deze huidaandoeningen kan leiden, is nog niet duidelijk. Het zou kunnen komen doordat het virus de wanden van kleine bloedvaatjes in de tenen aantast of laat samentrekken, of doordat het kleine bloedstolsels veroorzaakt in die vaatjes.

Dat zich meer mensen met pijnlijk rode tenen bij de dokter melden, zou ook kunnen komen doordat mensen tijdens de lockdown een stuk minder bewegen. Dan bestaat er meer kans op het ontstaan van bloedklontertjes. Maar de Spaanse onderzoekers vermoeden dat het toch met het coronavirus te maken heeft, omdat de klachten optreden bij warm weer, er veel meer patiënten zijn met deze verschijnselen en omdat dit midden in de epidemie gebeurt.