Miljoenen voor opvang minderjarigen in Griekenland, uitwerking onduidelijk

Het kabinet gaat de komende drie jaar 3,5 tot 4 miljoen euro uittrekken voor de opvang van een aantal minderjarige asielzoekers op het Griekse vasteland en voor hulp bij het opzetten van een voogdijsysteem. Daarmee geeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) invulling aan het voorstel om Griekenland te ondersteunen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarin wordt dit „Grieks-Nederlands initiatief” alleen in grote lijnen beschreven. Duidelijk is dat Nederland „bereid” is om voor de periode van drie jaar het Griekse voogdijprogramma mede op te zetten en te ondersteunen met „expertise, advies en financiën”. De Nederlandse voogdij-instelling Nidos zal die ondersteuning leveren.

Verder schrijft de staatssecretaris dat alleenstaande minderjarigen „op korte termijn” veilige opvang krijgen op het Griekse vasteland. Nederland zal 48 plaatsen bekostigen en verwacht daarmee in drie jaar zo’n vijfhonderd minderjarige asielzoekers te helpen. Vanaf wanneer dat plaatsvindt, wie de opvang organiseert, hoe die er precies uit zal zien en aan welke voorwaarden deze zal voldoen, is nog onduidelijk.

Wel staat in de brief dat er ook Nederlandse organisaties met ervaring met alleenstaande minderjarigen in Griekenland bij betrokken zullen worden. Tv-programma Nieuwsuur meldde eerder dat een van die ngo’s het mede door acteur en tv-programmamaker Johnny de Mol opgerichte Movement on the Ground is. „Wij zijn, net als anderen, inderdaad in gesprek met het ministerie”, zegt Adil Izemrane, een van de andere oprichters van deze organisatie die al jaren actief is op de Griekse eilanden. „Maar er is nog niets duidelijk.” Een overeenkomst is nog niet ondertekend.

Geen structurele oplossing

Griekenland huisvest sinds 2015 een grote groep migranten, die met bootjes vanaf Turkije via Griekenland proberen naar Europa te komen. Op de Griekse eilanden verblijven naar schatting zo’n veertigduizend migranten, inclusief ruim vijfduizend alleenstaande minderjarigen. Een groot deel van hen heeft geen recht op asiel in Europa.

In november vorig jaar riep Griekenland andere Europese lidstaten op om het land te helpen met het hervestigen van alleenstaande minderjarige migrantenkinderen. De Europese Commissie deed in maart dit jaar eenzelfde oproep: de Commissie vroeg lidstaten gezamenlijk 2.500 kinderen op te nemen. Meerdere landen deden toezegginen, de eerste kinderen zijn inmiddels hervestigd in onder andere Duitsland en Luxemburg.

Nederland wil niet meedoen, omdat het hervestigen van deze groep volgens de regering niet bijdraagt aan een structurele oplossing. Maatschappelijke organisaties proberen al langer beweging te krijgen in dit standpunt: Vluchtelingenwerk, Stichting Vluchteling en Defense for Children mobiliseerden 52 gemeenten, die bereid zijn om kinderen op te vangen. Ook artsen startten een protestactie onder de naam SOS Moria. Zij kregen steun van bijna 50 duizend mensen. In Nederland deden prominenten via een advertentie in NRC een oproep aan het kabinet.

In een eerste reactie laten de vluchtelingenorganisaties weten het huidige voorstel niet te omarmen. „Het plan lijkt een ongeloofwaardige poging en een schijnoplossing om een politiek probleem op te lossen”, aldus een woordvoerder.

In de coalitie ligt het punt gevoelig. ChristenUnie en D66 zouden wel graag zien dat Nederland kinderen opvangt, de VVD is faliekant tegen. Ook het CDA is tegen, maar binnen die partij groeit het verzet. Die groep valt ongeveer samen met de CDA’ers die tegen samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant zijn.