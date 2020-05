‘Ik zie steeds weer nieuwe details’

‘Op de eindexamenexpositie van de Rietveld Academie waren mijn partner en ik in 2019 compleet overdonderd door dit videowerk van Stephanie Rizaj. We vielen er middenin, zagen beelden van vrouwenhanden op een kale muur, en dachten: wat gebeurt hier? Eerst dachten we dat het de Klaagmuur was, maar het bleek een vervallen gebouw te zijn in Kosovo, waar de kunstenaar vandaan komt. Ik zag meteen: dit gaat ergens over. En dan was er die rauwe, brutalistische architectuur, waar ik als Rotterdammer erg van houd. Na een seconde of twintig al zei ik tegen mijn partner: dit zou ik willen kopen.

„De titel, As if Biting Iron, slaat op het verzet van vrouwen tegen de patriarchale samenleving. In de video tracht een groep van honderd anonieme vrouwen de muur te verplaatsen. Samen hebben ze de kracht om bergen te verzetten, zo lijkt het. Natuurlijk kunnen ze die muur niet echt slechten. Maar voor mij staat het beeld voor de poging om het onbereikbare toch gedaan te krijgen, zoals Sisyphus die keer op keer een brok marmer tegen de berg op rolde. De boodschap is: laat je niet op voorhand ontmoedigen.

Eelco Bruinsma(64), tot voor kort beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam, kocht een videowerk van Stephanie Rizaj. Gekocht voor 2.700 euro bij de kunstenaar

„Ik vond het zo knap, dat iemand die net was afgestudeerd al zo’n afgewogen en krachtig beeld neer kon zetten. Daarom stuurde ik Stephanie een mail om haar te complimenteren. Zo ontspon zich een mailwisseling en kon ik de video uiteindelijk bij haar kopen. Met de trein zijn we naar haar atelier in Brussel gegaan. Stephanie had een mooi kistje gemaakt voor de usb-stick en harddisk waarop ze de video in RAW-formaat had gezet, inclusief een mooi boekje en een brochure.

„Het was pas de tweede video die we hadden gekocht, en we hadden nog geen projector. Inmiddels hebben we die projector aangeschaft en onze hal zo aangepast dat de video daar goed kan worden getoond. Als we bezoek krijgen, zetten we hem vaak achteloos aan. Maar ik kijk er ook vaak in mijn eentje naar, en zie dan steeds weer nieuwe details. Het is geen gemakkelijk werk, maar dat geldt voor meer kunstwerken in onze verzameling.”