Segers ergert zich daarnaast over hoe er over ouderen wordt gesproken: ze worden "dor hout" genoemd en er wordt gesuggereerd dat er een „zestig-min-samenleving” moet worden opgestart. Hij wil de garantie van Rutte dat ook ouderen moeten worden betrokken bij het heropenen van de samenleving. Dat leidt tot een debat met Klaas Dijkhoff (VVD), die de ergernis over de termen deelt maar wel snapt dat voor ouderen soms een andere benadering wordt gekozen omdat zij sneller op de intensive care terechtkomen. Segers wil de grens bij bijvoorbeeld heropening van de horeca niet bij een bepaalde leeftijd trekken, maar of iemand klachten heeft of niet.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) leeft tussen „hoop en vrees”. De versoepelingen geven hoop, maar zelf is hij nog „niet zonder vrees”. Hij vraagt zich af wat de strategie van het kabinet nu precies is: indammen of controleren? Hij refereert aan de vijf voorwaarden die het kabinet zelf eerder stelde, zoals voldoende testcapaciteit en zo min mogelijk besmettingen, en vraagt zich af of daar wel aan wordt voldaan.

Ook wil Asscher meer inzicht op basis waarvan de beslissingen van het kabinet genomen worden. „We komen in een fase dat de politiek zijn werk moet doen. We moeten zien waar beslissingen op worden genomen.” Zo wil hij het advies van OMT inzien. Voor het tweede economische steunpakket wil Asscher dat mensen met een flexcontract en zzp’ers beter beschermd worden en perspectief wordt geboden. Ook verwacht hij dat de rekening van dat pakket wordt gelegd bij mensen die het kunnen lijden.

Lodewijk Asscher (PvdA) nam het in voorgaande debatten wel eens op voor het kabinet. Vandaag niet. Hij wil duidelijkheid van het kabinet en niet alleen maar beloftes. „Er zijn telkens dingen beloofd die verdwenen zijn.” Hij noemt als voorbeeld de corona-app, waar nu niet meer over gesproken wordt terwijl die eerst centraal stond in het beleid. Over testen, bron- en contactonderzoek en beschermingsmiddelen zijn volgens Asscher ook allerlei beloftes gedaan die niet zijn waargemaakt.

Klaver en Marijnissen: Neemt het kabinet niet te grote risico's?

“De risicoloze samenleving bestaat nooit. Iedere stap weg van de lockdown neemt risico’s met zich mee”, zo begint Jesse Klaver (GroenLinks). Hij is blij dat er nu versoepelingen aankomen maar ziet ook dat dat niet zonder risico is. “Er zullen meer besmettingen komen als de economie opengaat. Dat weten we.” Hij vraagt zich af of nu wel het juiste moment is om te versoepelen. “Waarom niet 1 of 2 weken wachten? Is de buffer nu wel groot genoeg?”

Klaver zet ook vraagtekens bij het bron- en contactonderzoek van de GGD’s. Hij wil daar harde cijfers over krijgen van minister De Jonge. Ook stelt hij voor om iemand eindverantwoordelijk te maken voor het onderzoek van de GGD’s, zoals Feike Sijbesma dat is voor de testcapaciteit.

Ook Lilian Marijnissen (SP) vraagt zich af of het kabinet nu niet te veel risico's neemt. Ze maakt zich zorgen over de testcapaciteit. Alle Nederlanders moeten per 1 juni getest kunnen worden. „Dat wil zeggen dat het nu nog niet kan.” Marijnissen wil weten wat er aan wordt gedaan zodat dat per 1 juni wel kan. Ook over de capaciteit van de GGD's heeft Marijnissen „veel plannen maar geen resultaten” gehoord.