Kredietregeling Staat garandeert 750 miljoen extra voor kleine ondernemers

Het kabinet komt met een extra kredietregeling voor kleine ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. Via de zogenoemde Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) staat de overheid garant voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten. Ze zijn specifiek bedoeld voor ondernemingen die een financieringsbehoefte tot 50.000 euro hebben. Hierbij staat de overheid garant voor 95 procent van de gehele lening, de rest komt van de banken. Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) maakten dat donderdag bekend.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die voor de coronacrisis al winstgevende bedrijven hadden, een omzet draaiden van meer dan 50.000 euro en financiering tussen de 10.000 en 50.000 euro zoeken. Zij moeten op 1 januari 2019 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Volgens de minister moeten met het krediet enkele tienduizenden bedrijven geholpen worden. Via de KKC kunnen zij bij banken leningen krijgen met een looptijd tot vijf jaar met een rente tot 4 procent. De bedoeling is dat de regeling vanaf half mei beschikbaar is. Deze moet wel nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Banken hadden het kabinet opgeroepen een garantie in te stellen voor leningen aan kleine bedrijven, omdat ze nu te vaak tegen problemen aanlopen bij hun verzoeken. Banken hebben te weinig zicht hebben op de financiële positie van deze bedrijven, vinden ze. Hierdoor worden leningen afgewezen of moeten bedrijven lang wachten op duidelijkheid.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink is dan ook tevreden met de aankondiging. „Het is een goede aanvulling op het bestaande palet van maatregelen van overheid en banken om ondernemers door de coronacrisis te helpen.” Tot nu toe hebben banken naar eigen zeggen voor 7 miljard aan financiële steun gegeven. Woensdag bleek tevens uit cijfers van start-upbelangenbehartiger TechLeap dat beginnende bedrijvende afgelopen week voor 515 miljoen euro aan overbruggingskrediet hebben aangevraagd.