‘Je zult kleine uitbraken houden’

Kinderen op het schoolplein, gevulde kappersstoelen en massagetafels, open terrassen, potjes tennis, museumbezoekjes, theatervoorstellingen – straks kan het allemaal weer.

Het kabinet presenteerde woensdag een plan voor hoe de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus afgebouwd kunnen worden. Maar, is de prangende vraag: kan dat nu wel? Is dit het juiste moment? Of is het te vroeg om de burger meer bewegingsvrijheid te geven?

Laag genoeg

Eerst de uitgangssituatie, in getallen uiteengezet door theoretisch epidemioloog Hans Heesterbeek van de Universiteit Utrecht en Mariet Feltkamp, medisch viroloog aan het UMC in Leiden. Allebei werken ze nu fulltime aan corona.

Op dit moment worden dagelijks enkele tientallen mensen opgenomen in het ziekenhuis, rekent Heesterbeek. Die mensen zijn een paar weken geleden besmet geraakt. „Als je ervan uitgaat dat 80 procent van de besmettingen mild verloopt, en 20 procent ernstig, dan had je rond twee weken geleden dus een paar honderd nieuwe besmettingen per dag.” Dat aantal moet nu een stuk verder zijn afgenomen, denkt hij.

Dat denkt viroloog Feltkamp ook. „In mijn lab in Leiden zie ik dat het aantal positieve testen helemaal is ingezakt. Twee weken geleden testte nog 20 procent positief, en nu hebben we dagen dat er niet één positief terugkomt. Nul van de honderd tests, en die komen wel vooral van mensen met klachten. In deze regio is het virus heel sterk teruggedrongen.”

Genoeg om al maatregelen los te laten? Tja, zegt Heesterbeek. „We kunnen ons niet veroorloven te wachten tot het laatste geval.” Tja, zegt ook Feltkamp: „Je kunt zeggen: ik wacht tot ik een week lang nul positieve uitslagen heb. Maar dat kan echt nog weken duren, of je haalt het nooit. Je zult voortdurend kleine uitbraken hebben, zoals bij die arbeidsmigranten in Velp, of bij besmette mensen die de grens oversteken. Ik snap dat we nu zeggen: het percentage is laag genoeg, we gaan iets doen.” Maar, zegt ze ook: „We zijn er nog helemaal niet. Van die anderhalve meter zijn we nog lang niet af.”

Twee smaken maatregelen

Of dit het moment voor meer vrijheid is, moet nog blijken. Het hangt nogal af van hoe goed de overgebleven maatregelen werken. En dat is goeddeels onbekend.

De overheid heeft in feite twee smaken maatregelen, zegt Heesterbeek. Eén is zorgen dat mensen elkaar minder zien. Dat kan door thuiswerken af te dwingen, scholen en cafés te sluiten, mensen uit het openbaar vervoer te weren en mensen te vragen thuis te blijven bij klachten. De andere smaak is ervoor zorgen dat als mensen elkaar tóch zien, ze elkaar minder gauw besmetten. Dat kan door mensen te vragen afstand te houden, in de elleboog te niezen, handen te wassen, en – omstreden – een mondkapje te dragen.

Heesterbeek: „Wat we nu gaan doen is het ene – transmissiemijdend gedrag – vasthouden, terwijl we het andere – reductie van contacten – loslaten. We weten nu dat een combinatie van die twee goed werkt. Maar we weten niet wat het ene doet zonder het andere. Stel dat we met de anderhalvemetermaatschappij de kans op overdracht met 90 procent terugbrengen, maar dat we wel tien keer zoveel mensen ontmoeten? Dan hou je toch de ziekteverspreiding in stand. We moeten nog veel beter weten hoe efficiënt de maatregelen per stuk zijn.”

Testen bij snotneus

Maar een beetje ziekteverspreiding hoeft niet erg te zijn, zeggen Feltkamp en Heesterbeek allebei, als je maar goed een vinger aan de pols kunt houden. Feltkamp: „En dan kom je op mijn terrein. Zorg dat je een heel systeem optuigt van testen en contacttracering. Dan kun je gericht maatregelen nemen.”

Feltkamp pleit voor „zeer laagdrempelig” testen, zegt ze. „Als mensen niezen, hoesten, snotteren, ineens niks meer ruiken, om onduidelijke reden diarree krijgen: hop, meteen testen. En bij een positieve uitslag meteen contacten opsporen en laten testen. Als je dat niet doet, zie ik het somberder in.” Heesterbeek: „Je moet niet onderschatten wat gebeurt als je een paar brandhaardjes mist. Elke vier, vijf dagen heb je weer een nieuwe generatie besmettingen. Je moet ook mensen zonder symptomen vinden en dat gaat alleen met snelle contacttracering en veel testen.” Daarom zijn grote festivals waar mensen van ver komen zo gevaarlijk, zegt hij. „Tegen grote evenementen kun je niet op traceren.”

Feltkamp is niet somber over de capaciteit voor zo’n beleid. „Er is afgelopen tijd enorm geïnvesteerd in apparatuur en reagentia. Labs kunnen het. Een andere schakel is wel de mensen die de testen moeten gaan afnemen, dat kan een knelpunt zijn. Misschien kan het met drive-throughs of ‘self sampling’. Dan steek je zo’n swab in je eigen neus. Bij baarmoederhalskanker, waar ik aan werk, dachten mensen ook dat zelf monsters afnemen niet kon, maar dat kan dus wel.”

Uitstampen of laten smeulen?

Achter de vraag ‘is het te vroeg?’ woedt nog steeds de discussie of Nederland voor een strategie van volledig uitstampen van het virus moet gaan, of dat Nederland het vuurtje langzaam moet laten voortbranden, met groepsimmuniteit als bonus. Feltkamp: „In mijn vakgebied heerst toch het idee: dit virus gaat niet meer weg. Het is wachten op een vaccin. Maar als je mensen meer vrijheid geeft, moet wel je vangnet op orde zijn.”

