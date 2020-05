De lamp waarmee je thuis feest kunt vieren

Het gebeurt maar zelden dat een nieuw product zo’n passend antwoord op de tijdgeest lijkt als de Space Table Lamp van de jonge Brabantse ontwerper Ward Wijnant (1987). Terwijl de sikkeneurigheid over de lockdown aanzwelt, is daar opeens een opbeurende discolamp om thuis feest te vieren.

Met een promotiefilmpje waarin in negen huiskamers tegelijk solo dan wel met het gezin rond de feestlamp gedanst wordt, haakt fabrikant Moooi (ja, met drie o’s) in op dit quarantainetijdperk.

Geluk bij een ongeluk, zo kan deze timing worden gekwalificeerd. „Het goede ding op het juiste moment”, zegt Moooi-directeur Robin Bevers. De lamp zou half april tijdens de Salone in Milaan, de grootste meubel- en designbeurs ter wereld, onthuld worden. Maar die beurs, jaarlijks in een week tijd goed voor ruim 300.000 bezoekers van over de hele wereld, werd om voor de hand liggende redenen afgelast.

Wijnant ontwierp de lamp al vier jaar geleden. Een zelfgemaakt prototype maakte deel uit van zijn afstudeerpresentatie op de Design Academy Eindhoven. Moooi zag er iets in, en werkte samen met Wijnant aan een industriële vertaling van het ontwerp. Vanwege een paar lastige technische problemen duurde dat een beetje langer dan normaal. Voor de gewelfde en spiegelende kunststof behuizing moest een mal worden gemaakt. En kon Wijnants prototype wit óf gekleurd licht geven, al naar gelang de gekozen peertjes, Moooi ontwikkelde voor de tafellamp één speciale lichtbron die zowel wit als gekleurd licht kan geven. Met de draaiknop kan de gebruiker kiezen: van egaal wit licht tot een bonte en meanderende discopartystand.

Coronadepressies verdrijven was nooit zijn intentie, zegt Wijnant. Een lamp die nieuwbouwinterieurs verandert, dát was de bedoeling. Hij ergert zich aan de eenvormigheid van nieuwe Nederlandse huizen. „De indeling is vaak zo identiek, dat je blind de weg weet te vinden. Ik wilde een lamp maken die de omgeving transformeert.”

Architect

Dat is precies wat de Space Table Lamp doet. Door een spiegelfolie op de behuizing weerspiegelt de lamp overdag de omgeving. Maar door de welvingen in het kunststof is de reflectie vervormd. Als een lachspiegel drijft de lamp zo de spot met de omgeving. Wijnant: „Ze toont een andere ruimte dan waarin je verkeert.”

Door de weerspiegeling lijkt de lamp overdag ook groter. Maar ’s avonds, als ze is ingeschakeld en het zilveren oppervlak doorschijnend wordt, verandert de lamp in een andere wereld die de omgeving juist intiemer en vrolijker maakt.

Wijnant wilde graag, net als zijn vader, architect worden. Maar daarvoor had hij niet de geschikte vooropleiding gevolgd. Als leerling van het Hout- en Meubileringscollege liep hij stage bij ontwerper Maarten Baas, bekend van de verbrande en gekleide meubels. Die ervaring deed hem besluiten om, zoals Baas eerder deed, naar de Design Academy Eindhoven te gaan.

De lavalamp De Space Table Lamp van Ward Wijnant roept herinneringen op aan lampen uit de jaren zestig en zeventig, de hoogtijdagen van het radicale lichtdesign. Vooral in Italië leefden ontwerpers en fabrikanten zich toentertijd uit in het bedenken en produceren van experimentele lichtobjecten, het ene nog uitzonderlijker dan het andere, en alle haast per definitie ongeschikt om een boek bij te lezen. Een paar ontwerpen uit die periode, zoals de lavalamp – een psychedelische sfeerlamp gevuld met twee niet-mengende, felgekleurde vloeistoffen die door verwarming van de cilinderbodem in beweging raken – werden een verkoopsucces. De meeste andere vonden slechts een klein publiek: de lol van het experiment stond voorop. Op de vraag naar zijn favoriete ontwerper noemt Wijnant een van de voormannen uit die periode, de Italiaanse architect Ettore Sottsass (1917-2007). „Met zijn sculpturale aanpak en zijn voorliefde voor uitgesproken kleuren veranderde hij de designregels. Zijn ontwerpen zijn altijd verrassend, kleurrijk en blijmakend. Dat probeer ik ook voor elkaar te krijgen.”

Zijn handschrift is verwant aan dat van Baas. Het is eigenzinnig, experimenteel, kleurrijk en het stoelt op uitgebreid materiaalonderzoek. Voor zijn project BLEND maakt Wijnant houten meubels met een opmerkelijk gevarieerde nerfstructuur. Een resultaat dat hij bereikt door het hout van één boom met verschillende zaagtechnieken te bewerken. De fragmenten combineert hij als een legpuzzel tot een geheel.

Voor een andere meubelcollectie, Twisted, baseert Wijnant zich op spierkracht. Hij vlecht staaldraden tot strengen, en die strengen vlecht, draait en buigt hij vervolgens tot meubels. Door het handwerk is elk meubel net een beetje anders. Eén stoel vlechten is anderhalve dag arbeid. „Behoorlijk afmattend”, zegt Wijnant met een lach.

Uithangbord

Zijn tafellamp genereerde direct na de lancering internationaal de nodige publiciteit. Op tal van plekken legden bloggers en journalisten de link met het lockdowntijdperk. De media-aandacht maakt de lamp tot een mooi uithangbord voor zijn bedrijf, constateert Robin Bevers. Moooi, in 2001 mede opgericht door ontwerper Marcel Wanders, maakte vanaf het begin naam met excentrieke producten, die met slogans als ‘Stop the boring business’ werden gepromoot en die de weg vrijmaakten voor de meer gangbare producten van het bedrijf. „Deze tafellamp is een product dat onze merkwaarde verstevigt”, zegt Bevers.

Gewerkt wordt aan twee XL-varianten van de lamp. Een plafondlamp en een manshoge staande lamp. „Om nóg meer verschil met de omgeving te creëren”, zegt Wijnant. En dus ook een extra grote mogelijkheid om even te ontsnappen naar een andere wereld.

Space Table Lamp van Ward Wijnant (h58×b56×d20 cm) kost 1.400 euro. Meer info: moooi.com en Devan Ward Wijnant (h58×b56×d20 cm) kost 1.400 euro. Meer info: moooi.com en wardwijnant.nl