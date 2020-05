Examen in de achtertuin, slaapkamer of via webcam

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Vak: tuinontwerp en -aanleg

School: Van Lodenstein College Hoevelaken

Opdracht: Laat zien dat je over de basale vaardigheden beschikt om een tuin aan te leggen, zoals straatwerk aanleggen, een bouwkundig element plaatsen of een boom planten.

Docent Martin van Engelen en leerling Bram van de Hoef

DOCENT MARTIN VAN ENGELEN

„De proeve van bekwaamheid in het laatste leerjaar is de kers op de taart. Je moet dat zien als de mariniers die hun brevet krijgen. Leerlingen leggen dan in groepjes van twee of drie een tuin aan in de lege leertuinen bij de school. ’s Morgens krijgen ze een ontwerp, dan beginnen ze met aanleggen. Zo laten ze zien welke kennis ze in huis hebben: een schutting zetten, straatwerk maken, bomen planten. Aan het eind van de dag komen de ouders kijken; er liggen dan zeven, acht hele mooie tuinen. Leerlingen zijn altijd heel erg trots.

„In de meivakantie moest ik een alternatief verzinnen. Toen dacht ik: op het mbo wordt de toets afgenomen bij een bedrijf, waarom kan dat niet ook op het vmbo? Alle leerlingen hebben stage gelopen en de meeste werken zelfs al als hovenier – ze zijn hartstikke gewild bij bedrijven. We zitten in de Gelderse Vallei, er wordt hier heel veel aan tuinen gespendeerd.

„Ik ga leerlingen vragen zelf een klus op te zoeken, het maakt me niet uit welke. Als ze maar aan de kaders voldoen, bijvoorbeeld zorgvuldig en taakgericht werken. Iemand moet ze beoordelen, het liefst een werkgever of collega. Ze moeten een uitgebreid verslag schrijven, een stappenplan overhandigen met foto’s en een kostenoverzicht aanleveren met gewerkte uren, materiaal en btw-berekening. Als ze geen bedrijf kennen, mag het in de tuin van familie. Ik overweeg om dan zelf te komen beoordelen.”

LEERLING BRAM VAN DE HOEF (15)

„Ik doe een leer-werktraject: ik werk bij een boomverzorgingsbedrijf en ik ga naar school. Ik ben iemand die heel graag met zijn handen werkt, en ik ben graag buiten. Op mijn werk doe ik dingen als zagen en snoeien, en ook wel tuinaanleg en -onderhoud: straten leggen, schoffelen, de tuin netjes maken.

„Boomverzorging trekt me meer dan tuinontwerp. Beetje met machines werken, met grof geweld. Ik ben de grondman, ik zorg voor de veiligheid. Ik zet de wegen af, geef aanwijzingen, let erop of degene in de boom gezekerd is. Je moet goed opletten als je een boom omzaagt of onderhoudt. De spanning in het hout, de windrichting, waar de boom heen kan vallen. We werken met een klimmer of een hoogwerker.

„Na school ga ik twee jaar de opleiding ‘medewerker buitenruimte’ volgen in Velp. Daarna is het kiezen tussen boomverzorger of European treeworker; dan specialiseer je je in klimmen. Om het examen maak ik me niet veel zorgen. Het komt allemaal vanzelf wel goed.”