De series van week 19: The Eddy, Dispatches From Elsewhere en een nieuw seizoen Dead To Me

The Eddy

Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) regisseert de eerste afleveringen van een serie over het leven van jazzmuzikanten in het moderne Parijs. De Amerikaanse pianist Elliot Udo (André Holland) moet knokken voor het behoud van zijn jazzclub The Eddy. Hij probeert ook de band met zijn dochter te herstellen, maar krijgt tegelijkertijd te maken met criminelen. Netflix, acht afleveringen.

Dead To Me 2

Het tragikomische Dead To Me was vorig jaar een aangename verrassing. Twee jonge weduwen, gespeeld door Christina Applegate en Linda Cardellini, raakten in het eerste seizoen bevriend. Een groot geheim zorgde echter voor een implosie van de vriendschap. In seizoen 2 lopen de zaken verder uit de hand. Aanrader voor liefhebbers van Big Little Lies. Netflix, tien afleveringen.

Dispatches from Elsewhere

Jason Segel (How I Met Your Mother) bedacht een serie over de zin van het bestaan. Vier mensen die iets missen in het leven worden bij elkaar gebracht. Ze moeten opdrachten uitvoeren voor mysterieuze organisatie. Sterke cast: naast Segal zien we onder meer Sally Field, Richard E. Grant en André Benjamin. Amazon Prime, tien afleveringen.

Becoming

Voormalig first lady Michelle Obama wordt gevolgd tijdens de tournee voor haar gelijknamige autobiografie. Netflix, 89 minuten.