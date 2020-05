De Graafschap en Cambuur eisen bij de rechter een plek op in de eredivisie

De flashback van een onwillige rechter, vier jaar geleden, was bij De Graafschap allerminst reden de KNVB niet opnieuw voor de rechter te dagen. Het twistpunt is deze vrijdag wederom een plek in de eredivisie, al denkt de club, die ditmaal optrekt met lotgenoot Cambuur, met aanzienlijk hardere argumenten zijn gelijk nu wel te kunnen halen.

Jurisprudentie? Niet volgens advocaat Dolf Segaar, die beide clubs vertegenwoordigt. Vier jaar geleden ging het om de licentie van FC Twente, die eerst werd geweigerd, maar in hoger beroep werd toegewezen, waardoor De Graafschap, dat de play-offs-serie tegen Go Ahead Eagles had verloren, degradatie uit de eredivisie alsnog aanvocht. „Het verschil? Dat de KNVB de regels toen wél goed had toegepast”, zegt Segaar, die destijds als advocaat van FC Twente bij de zaak was betrokken.

Hoewel juridisch minder goed onderlegd deelt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp die mening. „Vier jaar geleden degradeerde De Graafschap op sportieve gronden en was de licentieweigering aan FC Twente onze laatste strohalm. Dit seizoen waren wij op weg naar rechtstreekse promotie, tot de coronacrisis uitbrak. De UEFA verordonneerde dat stilgelegde competities op objectieve, transparante en sportieve gronden moesten worden afgerond. Die criteria past de KNVB toe bij de verdeling van Europees voetbal, maar niet bij promotie en degradatie. De Graafschap heeft, evenals SC Cambuur, op sportieve gronden alle recht op promotie naar de eredivisie.”

Daar valt wat op af te dingen, want De Graafschap heeft weliswaar een beter doelsaldo en zeven punten meer dan naaste concurrent Volendam, maar een statistisch berekende kans van 78 procent om te promoveren. Voor koploper Cambuur, met een voorsprong van elf punten op Volendam, is dat percentage met 98 procent veel gunstiger. Desondanks vertrouwde Ostendorp volledig op promotie. „Omdat De Graafschap vijf van de negen resterende wedstrijden thuis zou spelen. En ons stadion De Vijverberg is nu eenmaal een moeilijk te nemen bastion.”

Vertrouwen

Die sentimenten spelen geen rol in het kort geding dat SC Cambuur en De Graafschap tegen de KNVB aanspanden en vrijdag in Utrecht dient. Dan gelden juridische argumenten. Die strijd gaat Segaar vol vertrouwen aan.

In april besloot de KNVB dat de competities van ere- en eerste divisie dit seizoen niet meer worden afgemaakt vanwege het coronavirus, dat er geen clubs uit de eredivisie zullen degraderen, en geen clubs uit de eerste divisie zullen promoveren. Een gelukkige beslissing voor de laag geklasseerde eredivisionisten ADO Den Haag en RKC Waalwijk, die op het hoogste niveau blijven. Maar Cambuur en De Graafschap zagen hun feest niet doorgaan.

Advocaat Segaar baseert zijn strategie in het kort geding in Utrecht op drie pijlers.

Op de eerste plaats het reglement Wedstrijden Betaald Voetbal dat aangeeft dat bij beëindiging van de competitie de ranglijst bepalend is. Dat geldt dan ook voor de promotie/degradatie-regeling. Segaar: „Daarin staat letterlijk dat de nummers één en twee van de Keukenkampioen Divisie rechtstreeks naar de eredivisie promoveren.”

Ten tweede: zaken waarin het reglement niet voorziet vereisen een ander besluit. Daarmee wordt het reglement in feite gewijzigd, redeneert Segaar. „En dan moeten de democratische regels gevolgd worden. Dat kan niet afgehandeld worden met een besluit van een tweehoofdige directie, maar dient de correctie uiteindelijk in een algemene vergadering terecht te komen. En dat is niet gebeurd.”

En ten derde: de besluitvorming van de KNVB was uitermate gebrekkig, zowel inhoudelijk als qua vorm. Segaar herinnert eraan dat de bond, opgestuwd door de UEFA, er op 7 april van uitging dat de competitie op enigerlei wijze uitgespeeld zou worden. Zijn verwijt: het scenario van stopzetting is in het geheel niet onderzocht.

Nadat het kabinet op 21 april een streep door de competitie had gezet, verdeelde de KNVB op 24 april de Europese tickets en besloot af te zien van degradatie en promotie. Daarvoor had de regiecommissie Veiligheid en Betaald Voetbal geadviseerd de eredivisie niet uit te breiden tot 20 clubs.

Wankele besluitvorming

Segaar: „Dat had niet zo snel gehoeven, want de deadline van de UEFA lag op 25 mei. Waarom die tijd niet genomen om toepassing van promotie en degradatie goed uit te zoeken?”

Ander punt is volgens Segaar de wankele besluitvorming. „Uit een peiling onder de clubs bleken er zestien voorstander van degraderen en promoveren, waren er negen tegen en onthielden negen zich van stemming – die wilden bewust geen oordeel geven over het lot van andere clubs. Vervolgens hoor je later dat die onthoudingen zijn meegewogen. Die clubs zijn niet geïnformeerd dat hun stem min of meer is meegeteld. Daarmee is de procedure onduidelijk gemaakt. Er rammelt het een en ander.”

Uitgangspunt van Segaar is promotie voor SC Cambuur en De Graafschap af te dwingen. Maar zijn bijkomende verzoek aan de rechter is de KNVB ertoe te dwingen op korte termijn een algemene ledenvergadering uit te schrijven. „Dan kom je na verstandig overleg tot een breed gedragen besluit”, zegt Segaar. „Daarna zullen er nog steeds clubs gedupeerd zijn, maar wel nadat alle voors en tegens tegen elkaar zijn afgewogen.”