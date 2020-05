‘Coronacrisis versnelt verduurzaming Ahold Delhaize’

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com, is een van de weinige bedrijven die floreert tijdens de coronacrisis. In de eerste drie maanden steeg de nettowinst met bijna 50 procent naar 645 miljoen euro, bleek donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De omzet steeg met 14 procent naar ruim 18 miljard euro.

Bestuursvoorzitter Frans Muller heeft er een „gemengd gevoel” bij, zegt hij in een telefonische toelichting. „Voedsel is een veilige haven, een robuuste sector in tijden van crisis. Toch kan ik er niet heel blij van worden. Ik presenteer zulke cijfers liever in een wereld zonder pandemie. En de economische neergang die zeker gaat komen is voor niemand goed.”

Ahold Delhaize (380.000 werknemers) heeft 5.031 winkels in Europa en 1.971 in de VS. De Amerikaanse omzet is echter fors hoger: 11,3 miljard euro tegen 6,9 miljard in Europa. De sterke omzetstijging op beide continenten is te danken aan hamsteraars en verkoop via internet. De online verkoop steeg met 37,7 procent naar 1,3 miljard euro. Muller verwacht geen enorm effect van thuiswerken voor de rest van het jaar. „Van die boterham met pindakaas voor de lunch moeten we het niet hebben. Als restaurants nog lang dicht blijven, wat ik natuurlijk niet hoop, en mensen ’s avonds meer thuis eten verwachten we wel een aanhoudend positief effect.”

Duurzaamheid en crisis

In een eerder interview in NRC sprak Muller over zijn betrokkenheid bij verduurzaming van de voedselketen. Dat betreft zowel zaken als het terugdringen van plastic verpakkingen als het bevorderen van gezond en verantwoord eten. Ahold Delhaize heeft daar een taak, zei hij toen: „We móéten een bijdrage leveren.”

In crisistijd kan verduurzaming makkelijk terzijde worden geschoven als een ‘lastig’ thema dat in betere tijden weer aan bod komt. Staat verduurzaming bij Ahold Delhaize onder druk door de crisis? Muller: „Integendeel. Ik zie eerder een kans voor versnelling dan een risico voor vertraging. Ik denk dat consumenten door deze crisis juist veel meer zijn gaan nadenken over zaken die hiermee te maken hebben: voedselverspilling, energievoorziening, goederenvervoer, ontbossing. Ik denk dat er aan tafel meer over wordt gesproken, door ouders en kinderen. Corona zorgt voor meer bewustwording.”

Aan tafel wordt nu meer gepraat over duurzaamheid Frans Muller topman Ahold Delhaize

Klanten worden kritischer, zegt Muller, en bedrijven zullen daar naar moeten handelen. „Toen de crisis begon maakten we ons druk over stikstof. Dat probleem is er natuurlijk nog steeds. De Nederlandse klimaatvoetafdruk is een van de grootste van Europa, daar moeten we iets aan doen.”

Niet alleen consumenten, ook bedrijven worden door de coronacrisis bewuster van de voedselketen, denkt Muller. „Noodgedwongen ontstaat beter inzicht in de aanvoerketens, en in alle onderaannemers die betrokken zijn bij het product dat we verkopen. Toen de productie in India stilviel, ontdekte Unilever dat 90 procent van de specerijen in ijsjes uit India komt. Van onze garnalen uit Vietnam weten we dat er geen sprake is van kinderarbeid of antibiotica. De controle op voedselkwaliteit hebben we goed geregeld. Maar de plastic verpakking komt uit China, daar hebben we minder zicht op.”

Muller beschouwt de verscherpte kennis van de voedselproductie als een positief neveneffect van de crisis. „Iedereen is hier nu mee bezig. We willen kortere aanvoerlijnen, maar vooral ook meer transparantie in die lijnen. Met wie werken we precies? Welke compromissen sluiten we met leveranciers, die mogelijk ten koste gaan van duurzaamheid? Dat zijn vragen die we als grote bedrijven moeten beantwoorden.”