Ziekteverzuim op hoogste niveau sinds 2003

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers bereikte het afgelopen kwartaal het hoogste niveau sinds begin 2003. Het verzuim lag op 5,2 procent: van duizend werkdagen werden er gemiddeld 52 verzuimd omdat een werknemer zich ziek meldde. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In vrijwel alle bedrijfstakken is een toename te zien.

In de gezondheidszorg en de industrie was het ziekteverzuim het hoogst: in beide bedrijfstakken 6,7 procent. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het ziekteverzuim in deze sectoren altijd bovengemiddeld hoog is. Sinds half 2017 is de gezondheidszorg zelfs ieder kwartaal de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook in het openbaar bestuur was het ziekteverzuim de eerste maanden van dit jaar bovengemiddeld (6,2 procent).

Hoewel aannemelijk is dat het hoge ziekteverzuim het gevolg is van de coronacrisis, is niet met zekerheid te zeggen dat de volledige stijging hiertoe te herleiden is. Het CBS benadrukt dat het geen onderscheid kan maken tussen verschillende weken en maanden en dat het eerste bekende ziektegeval in Nederland eind februari werd vastgesteld, toen het kwartaal al bijna twee maanden liep.