Corona verkleint de terroristische dreiging

De coronacrisis verkleint de terroristische dreiging, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn donderdag verschenen Dreigingsbeeld. Er zijn geen mensenmenigten op straat – een aantrekkelijk doelwit voor terroristen – en veel jihadisten zitten thuis.

„De coronacrisis maakt een grootschalige aanslag op dit moment minder waarschijnlijk”, schrijft de NCTV „omdat soft targets moeilijk in grote aantallen te treffen zullen zijn.” Extremistische jihadisten in Nederland zijn bovendien meer aan huis gekluisterd. „De bewegingsvrijheid van jihadisten wordt belemmerd door de maatregelen die overal in de wereld door overheden zijn genomen om het coronavirus in te dammen”, aldus de NCTV in zijn kwartaalbericht.

Lees hier het laatste nieuws over de coronacrisis

Verder stimuleerde Islamitische Staat zijn aanhangers minder om naar het westen te reizen en daar een aanslag te plegen. Ze moeten nu eerst vooral goed op hun eigen gezondheid letten. Bovendien straft God het Westen al met de pandemie, aldus IS. „Jihadisten zien het coronavirus als een goddelijke ingreep”, aldus de NCTV. „Met verwijzingen naar de pandemie wordt het Westen door zowel IS als Al-Qaida terechtgewezen.”

Aanslag voorstelbaar

Ondanks deze constateringen verlaagt de NCTV het dreigingsniveau niet verder, zoals eind vorig jaar gebeurde. Een aanslag, met name uit jihadistische hoek, blijft voorstelbaar, aldus de terrorismebestrijder. „De belangrijkste terroristische dreiging in Nederland gaat nog steeds uit van het jihadisme”, aldus de NCTV. Daarnaast kunnen rechts-extremistische eenlingen een aanslag te plegen. Ze kunnen geïnspireerd zijn door Brent Tarrant. De rechts-extremistische terrorist bekende onlangs schuld aan de dood van 51 moslims. Die schoot hij maart vorig jaar neer bij twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland.

Een andere ontwikkeling die de terroristische dreiging beïnvloedt is de wisseling van de wacht aan de top bij IS. Nadat Al Baghdadi in oktober 2019 werd geliquideerd door Amerikaanse militairen, is er een nieuwe leider. Al-Salbi heeft andere prioriteiten dan Al Baghdadi, stelt de NCTV vast. „In een recent audiofragment legt de nieuwe woordvoerder de focus op de bestrijding van Israël en Joden wereldwijd.”