Hoewel de versoepelingen van de quarantaine die sinds het begin van deze week van kracht zijn en de concessies die de beleidsbepalende virologen hebben gedaan aan onze levenslust minimaal zijn, lijken we te zijn ontwaakt in een andere wereld.

Vanochtend ging ik naar de Prodet op Via San Luca om wc-papier te kopen van ons favoriete merk Regina, alsmede keukenfolie, om schaaltjes mee af te dekken die wij in onze nieuwe koelkast kunnen zetten, die gisteren is bezorgd, en wattenschijfjes en andere belangrijke dingen voor Stella.

Het was warm. Ik knipperde met mijn ogen vanwege de zon en de drukte op straat. Mijn favoriete bar op Piazza delle Erbe had een afhaalpunt geopend. Ik stond mijzelf een espresso toe in een kartonnen bekertje en er was gelegenheid voor een praatje met Deborah, de uitbaatster.

„Dit heeft natuurlijk totaal geen zin”, zei ze stralend achter haar mondkapje. „Ik verkoop misschien tien kopjes koffie per dag. Maar ik ben zo blij dat ik weer kan beginnen te hopen op een nieuw begin.”

Vrienden uit Rome vertellen ons dat het daar nog steeds uitgestorven is op straat. Er woont nauwelijks nog iemand in het centrum en toeristen zijn er niet. Maar de steegjes van het oude centrum van Genua worden geleefd. Iedereen was tevoorschijn gekropen om gemaskerd rond te scharrelen en fragmenten van het oude leven te heroveren. Ik kwam veel bekenden tegen. Zelfs de malafide makelaar met wie we in een rechtszaak zijn verwikkeld, groette ik van pure verrukking uitbundig.

„Toch is het een mooie puinhoop”, zei mijn tabaksboer. „Ik werk voor dertig procent en ik behoor tot de gelukkigen. Ik had hier vanochtend een restauranteigenaar. Hij had tranen in zijn ogen. Zijn hele levenswerk – enfin. Nee, ik zeg je niet wie het was. Maar je weet wie het was.”

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

