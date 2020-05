Zo omstreden als Stravinsky, invloedrijk bij collega’s

Muziek die volledig was gemaakt met elektronica, waar gemanipuleerde ‘robot’-stemmen hun monotone zanglijnen bij zongen. Muziek die in eerste instantie net zoveel weerzin opriep als Stravinsky met zijn ‘Le Sacre du printemps’ en later evenzeer gewaardeerd werd. Zijn groep Kraftwerk zou uitgroeien tot een van de belangrijkste richtingwijzers van de popmuziek. Woensdag werd bekend gemaakt dat Florian Schneider, samen met Ralf Hütter de oprichters van Kraftwerk, vorige week is overleden. Hij had kanker. Schneider is 73 jaar geworden.

Het was dankzij het fortuin van zijn vader, de bekende architect Paul Schneider, dat de leden van Kraftwerk de destijds zeer dure elektronische instrumenten konden kopen; de gemiddelde synthesizer kostte begin jaren zeventig evenveel als een nieuwe Volkswagen. Hütter en Schneider vonden bovendien het reguliere aanbod te beperkt en lieten allerlei elektronische instrumenten op maat maken. Ze bedachten hun eigen stemvervormers en elektronische drums.

Zo kwam het dat Kraftwerk vanaf midden jaren zeventig overstapte van een akoestisch instrumentarium op zoals ze het zelf noemden ‘machine musik’. Tot dan had de in Öhningen geboren en in Düsseldorf geschoolde Schneider voornamelijk fluit gespeeld. Eerst in de experimentele band Pissof, en vanaf 1968 met Ralf Hütter in Organisation. Daarna begonnen ze samen Kraftwerk, en ontdekte Schneider de mogelijkheid om het geluid van zijn fluit te vervormen met effectapparatuur, totdat hij klonk als een bas. Gegrepen door de elektronische manipulatie, zouden ze zich vanaf het vierde album, Autobahn, nog uitsluitend toeleggen op de sprankelende klank van elektronica, gevat in naïeve melodieën. De nummers kregen titels vol zelfspot zoals ‘Ohm Sweet Ohm’ (home sweet home) en ‘The Robots’.

‘Duitse wiskundigen’

Het was Florian Schneider die de uniforme outfits van de muzikanten bedacht: tijdens concerten stonden de vier in grijs kostuum met hun haar in een zijscheiding, achter een rij lessenaars met elektronische apparatuur. Die houding wekte afschuw, blijkt uit de omschrijving van de groep als ‘Duitse wiskundigen die hun elektronische melodieën voorbij laten drijven als stukken afval op de vervuilde Rijn’.

Desondanks kreeg Kraftwerk grote hits, in de jaren zeventig en tachtig, met nummers als ‘Autobahn’, ‘The Model’ en ‘Neon Lights’. Vooral indrukwekkend was de weerklank die ze bij collega’s vonden: David Bowie noemde het instrumentale nummer op Heroes naar Florian: ‘V-2 Schneider’; in vroege hiphop uit New York werden samples uit ‘The Robots’ gebruikt, en house uit Detroit zou zich later schatplichtig verklaren. Florian Schneider heeft de grote populariteit nog meegemaakt: in 2008 stapte hij uit de groep.

Toen Kraftwerk in 1975 voor het eerst optrad in Engeland, bestond het publiek voor een groot deel uit toekomstige muzikanten. Zij keken gebiologeerd toe hoe de groepsleden ‘met een soort lange breinaalden op kastjes stonden te tikken’. Ze gingen naar huis en vormden al snel hun eigen elektronische groepen: Depeche Mode, Orchestral Manoeuvres In The Dark en The Human League.