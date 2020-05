Politie treft bijna 13 miljoen euro aan in woning Eindhoven

De recherche heeft bij een huiszoeking in Eindhoven 12,8 miljoen euro gevonden in een verborgen ruimte. Agenten deden de vondst begin deze maand, meldt de politie woensdag. Bij de huiszoeking is een man van 35 jaar aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen.

Het gaat om het hoogste bedrag dat ooit in Nederland op één locatie is gevonden. Het betrof biljetten van 5 tot 500 euro, die gezamenlijk een gewicht van 255 kilo hadden. Ook lagen er in de verborgen ruimte een geldtelmachine, een versleutelde telefoon en vuurwapens met munitie. De politie heeft het geld en de spullen in beslag genomen.

De vondst werd gedaan in het kader van een onderzoek naar witwassen. De politie vermoedt dat het om geld uit het criminele circuit gaat. De verdachte is maandag voorgeleid. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man blijft nog zeker twee weken vastzitten.

In Nederland wordt elk jaar bijna 13 miljard euro crimineel geld witgewassen, bleek vorig jaar uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het overgrote deel van dat geld zou ook in Nederland zijn verdiend. Het Openbaar Ministerie zet de afgelopen jaren fors in op het bestrijden van witwassen.