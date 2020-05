Polen stelt verkiezingen uit na dreigende regeringscrisis

De verkiezingen in Polen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Kiezers zouden aanstaande zondag, al dan niet per post, moeten stemmen voor een nieuwe president, maar op het laatste moment bliezen de twee machtigste parlementariërs van het land dat af.

Jaroslaw Kaczynski, de leider van de grootste regeringspartij PiS, en Jaroslaw Gowin, zijn ex-vicepremier en coalitiegenoot, kondigden woensdagavond laat aan tot een compromis te zijn gekomen „dat garandeert dat Polen de gelegenheid hebben deel te nemen aan democratische verkiezingen”.

Die wens, en de beslissing om verkiezingen op een later datum te organiseren, lijken weinig opzienbarend: verkiezingen verplaatsen is immers begrijpelijk tijdens de coronapandemie. Maar er gaat een koningsdrama achter schuil met Kaczynski en Gowin in de hoofdrol. Voor het eerst in de vijf jaar dat Kaczynski’s partij aan de macht is, heeft hij Polen niet zijn wens kunnen opleggen. Zijn coalitie blijkt breekbaar.

In een poging zijn macht te bestendigen, wilde Kaczynski – die formeel alleen Kamerlid en partijvoorzitter is – de verkiezingen koste wat kost door laten gaan. Peilingen wezen erop dat zijn kandidaat, de zittende Andrzej Duda, populair genoeg was om in één ronde zijn herverkiezing te bewerkstelligen. Uitstel zou kunnen betekenen dat hij niet langer als held van de coronabestrijding, maar als schlemiel van de daaropvolgende economische crisis gezien wordt.

Poolse verkiezingen moeten doorgaan, dan maar per post

Om mensen niet midden in een gezondheidscrisis naar de stembus te dwingen, kondigde de regering een maand geleden aan de verkiezingen per post te organiseren. Een eigenlijk illegale maatregel, want de kieswet mag niet zo kort voor een verkiezing veranderd worden. Maar daar trok een meerderheid van het Lagerhuis, de Sejm, zich niets van aan. Het enige wat de oppositie nog kon doen, was de wetgeving een maand vertragen in de Senaat.

De echte tegenkracht voor Kaczynski kwam uit onverwachte hoek. Zijn eigen vicepremier Gowin stapte een maand geleden op om de verkiezingskwestie, maar bleef wel lid van het parlement. En deze week bleek dat hij en zijn partij (18 van de 460 zetels) in tweede instantie de nieuwe kieswet niet zouden steunen. Toen moest Kaczynski kiezen tussen een complete regeringscrisis of alleen verkiezingsuitstel. Het werd het laatste, voor onbepaalde tijd.