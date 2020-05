Maia Makhateli: ‘Corona achtervolgde mij als een tornado’

Foto Sebastien Galtier

„Corona achtervolgde mij als een tornado. Ik was voor een voorstelling in Rome, toen daar de lockdown werd afgekondigd. Net op tijd vertrok ik naar Nederland. Een week later kwam hier ook de lockdown. Nog een week later was ik voor een voorstelling in Ljubljana. En toen kwam de lockdown in Slovenië.

Dus ik begreep al snel: dit is serieus. Het Nationale Ballet heeft voor alle dansers thuisbarres laten maken, maar toen die mij werd aangeboden had ik allang online een barre gekocht.

„Ik ga nu een keer per week naar de studio, daar geef ik dan een les die live wordt gestreamd. Ik heb ook de sleutel, als de studio beschikbaar is kan ik er gaan trainen. Maar ik train vooral thuis. Elke ochtend is er een les die ik volg, daarna doe ik mijn eigen workouts. Soms beneden, soms op het terras. Ik doe alles om in vorm te blijven, maar toch haalt dit het niet bij de vorm die je hebt als je samen traint voor een voorstelling.

„We hebben een zoontje van drie waar ik nu meer tijd mee doorbreng dan ooit: anders ben ik vaak op reis voor voorstellingen. Dus dit is ook een mooie tijd, hij is heel blij dat ik steeds thuis ben. Zelf sta ik nu meer stil bij wie ik ben en wat ik wil. Ook dat is positief.

„Ik mis de voorstellingen heel erg: mensen in een zaal die je zien dansen en die je gelukkig maakt of die je laat huilen. Ik wil kunnen optreden zodra dat weer mag. Dat ervaar ik ook als een verantwoordelijkheid van ons als dansers: zo veel als je kan in vorm blijven, zodat we er straks klaar voor zijn.”