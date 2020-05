Het was al best druk in het tuincentrum op maandagochtend. Daarom deed ik mijn zelfgemaakte bloemetjesmondkapje – patroon uit NRC – op. Ik ging op zoek naar biopotgrond voor mijn balkonbonen. Onderweg vroeg een mevrouw, ook 65-plus, waar ik dat leuke mondkapje gekocht had. „Huisvlijt”, was mijn trotse antwoord. „Die winkel ken ik niet”, reageerde ze.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl