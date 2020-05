Gisteren zijn vier miljoen Italianen weer naar hun werk gegaan. Het betreft met name werknemers in de productiesector. Zoals verwacht leidde dat tot problemen in het openbaar vervoer. Als de verplichte afstand van een meter wordt gerespecteerd, is de maximale capaciteit van de bussen 20 procent van hun ouderwetse capaciteit. Stoelen zijn afgeplakt met verbodsstickers om te voorkomen dat passagiers te dicht bij elkaar gaan zitten. Maar voor de staanplaatsen zijn er geen duidelijke regels en sommige bussen waren gisteren voor 30 procent gevuld. Er worden nu personentellers bij de ingang geïnstalleerd. Hoe mensen op hun werk moeten komen als de teller het maximum aangeeft, is onduidelijk.

Genua heeft het specifieke probleem dat hele wijken van de stad op heuvelachtig terrein zijn gebouwd. Alleen minibusjes kunnen de haarspeldbochten in de steile straten ronden. Ander vervoer is er niet en in die minibusjes blijkt het onmogelijk om veilige afstanden te respecteren.

Iedereen is zo hard bezig met het bedenken van oplossingen voor de ontelbare problemen in de wereld na het virus, dat we bijna zouden vergeten dat het virus nog altijd rondwaart. Dat het uit de mode begint te raken, maakt het niet minder dodelijk.

Roberta Arecco is bodybuilder. Ze is bij de IFBB Diamond Cup in Rome in 2018 zevende van Europa geworden in de masters-categorie. Dat is niet belangrijk voor het verhaal, maar het zou onrechtvaardig zijn het niet te vermelden. Stella kent haar uit de schoonheidssalon op Via San Lorenzo. Roberta’s moeder moest naar het ziekenhuis vanwege urgente gezondheidsproblemen, die niets met het virus te maken hadden. In het ziekenhuis is ze besmet geraakt. Ze is gisteren overleden, op de dag die velen beschouwden als de eerste dag van de herwonnen normaliteit. Roberta heeft haar moeder sinds haar ziekenhuisopname niet meer kunnen zien. Er is geen begrafenis.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

