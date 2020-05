Versoepeling maatregelen kabinet: groepen van tien weer toegestaan

Het kabinet kondigt woensdagavond forse versoepelingen aan van de maatregelen tegen het coronavirus. Het wordt onder meer vanaf volgende week weer toegestaan om met groepen van tien samen te zijn. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws en De Telegraaf. De beperkingen worden stapsgewijs losgelaten. De versoepeling is mogelijk omdat het aantal IC-opnames sneller daalt dan gedacht.

De boodschap ‘blijf thuis’ verandert vanaf 11 mei naar ‘blijf thuis bij klachten’. Vanaf die datum wordt het weer toegestaan om met meer dan drie mensen tegelijk bij elkaar te komen, tot maximaal tien. Ook mogen kappers en contactberoepen vanaf de elfde weer aan de slag. Buitensporten zoals golf kunnen ook weer.

Drie weken later, op 1 juni, volgt er vermoedelijk een nieuw pakket versoepelingen. Restaurants mogen hun deuren dan zeer waarschijnlijk weer open doen voor maximaal dertig gasten, zolang zij de anderhalvemeterregel in acht nemen. Reserveren is noodzakelijk. Ook terrassen en strandtenten gaan waarschijnlijk begin juni weer open, evenals musea, podia en bioscopen. Bezoekers moet wel worden gevraagd of zij klachten hebben. Het kabinet gaat verder het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer per 1 juni verplicht stellen. Dienstregelingen kunnen dan weer opgeschaald kunnen worden tot 40 procent van het vervoer voor de crisis.

Kabinet wil ‘perspectief’

Weer een maand later, op 1 juli, moet kamperen weer worden toegestaan. Ook vakantieparken mogen weer overnachtingen faciliteren, en bijeenkomsten met meer dan honderd mensen zouden dan weer mogelijk worden. De sportscholen volgen naar alle waarschijnlijkheid op 1 september.

Al eerder was duidelijk dat het kabinet met een stappenplan voor het opheffen van de maatregelen zou komen. Het kabinet hoopt daarmee „perspectief” te bieden. Nog niet eerder was duidelijk wat die versoepelingen precies zouden gaan inhouden. Om 19.00 uur vanavond lichten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge het plan toe op een persconferentie.