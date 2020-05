Gerard Cox blijkt nog te kunnen lachen

Er zijn dagen dat ik naar buiten kijk, de Maas zie stromen en me gelukkig prijs dat Gerard Cox met enige regelmaat zijn azijn laat aftappen in de media, want de kades van Rotterdam zouden overstromen als hij het in de rivier zou uitstorten. Elk interview met hem leest als een lijdensweg van een man die de wereld om hem heen niet meer begrijpt en ook niet meer wil begrijpen. Het zijn de buitenlanders, het is de politiek, Nederland is niet meer wat het was, trouwens, je mag ook níks meer zeggen – het is van een nostalgisch-populistische zuurtegraad waar je de milieudienst voor wilt bellen.

Daarom was het een fijne verrassing om Cox dinsdagavond een uur te zien stralen in het tweede seizoen van Beter laat dan nooit (RTL4). Hij blijkt nog te kunnen lachen! Cox is ineens geen angry old man meer, maar een levenslustige tachtiger. Best een vriendelijke oude man eigenlijk. In het programma reist Cox (80) samen met Barrie Stevens (75), Peter Faber (76) en Willibrord Frequin (78) onder leiding van Katja Schuurman door Zuid-Amerika.

Beter laat dan nooit had het zoveelste reisprogramma met BN’ers kunnen zijn dat vol onhandige opmerkingen over lokale culturen en onaangepast onbegrip zit. Maar de eerste aflevering is verrassend leuk. Frivool trekken de vier oude mannen door Paramaribo, de komende weken volgen nog onder meer Brazilië en Mexico.

Dit zijn mannen die niks meer te verliezen hebben en ook niks meer te winnen en daarom blanco het vliegtuig instappen: leuk, Zuid-Amerika, altijd al eens heen gewild. Maar het verval en de vergankelijkheid zijn natuurlijk niet te missen. Sommige scènes doen denken aan Paolo Sorrentino’s Youth. De ondeugende maar ongevaarlijke begeerte waarmee de mannen soms met Katja Schuurman flirten is dezelfde als die waarmee Michael Caine en Harvey Keitel in het zwembad ‘Miss Universe’ aangapen. Het is geweest, ze weten het, maar toch.

Op de markt in Paramaribo kopen de vier mannen daarom maar een fles met kruiden die de potentie zou verhogen. Schuurman vraagt terloops aan Frequin of hij last heeft van erectieproblemen, het antwoord is ongeloofwaardig maar dat doet er niet toe: ze stelt de vraag op een manier die verraadt dat hier niet zomaar een presentatrice met een groep BN’ers naar een vreemd land is gestuurd.

Overtijd

Tussendoor worden nog meer serieuze zaken besproken. Aan de ontbijttafel hoort Schuurman Cox en Faber uit over hun mislukte huwelijken, en met een olijke blik maar verzuchtende toon zegt Cox dat de romantiek ook niet meer is zoals vroeger, „toen je ervoor leefde”. Later grijpt een bezoek aan Fort Zeelandia Frequin aan. Hij vertelt trots maar aangedaan over de keer dat hij halverwege de jaren tachtig voor de VARA Bouterse opspoorde en confronteerde met de moorden. Of het nou in Suriname of Tsjecho-Slowakije was, zegt hij, „ik heb het altijd belangrijk gevonden mensen die tussen wal en schip kwamen een stem te geven.”

Dit is verrukkelijke tv die, in ieder geval in de eerste uitzending geen moment zo ongemakkelijk wordt als je vooraf vreest. Of misschien aan het begin even, als de mannen voor Schiphol wachten op Schuurman, die te laat is. „Ze is overtijd”, brult Frequin – maar alleen hij moet erom lachen. Kort daarop zegt Schuurman dat ze zwanger is. Cox juicht met het plezier dat we te lang niet meer van hem gezien hebben.