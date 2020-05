Geen aangifte tegen vastgoedambtenaar Harms

Het Openbaar Ministerie gaat volgens waarnemend-burgemeester Johan Remkes van Den Haag „nog wel even kijken” of in de vastgoedaffaire rond de opgestapte topambtenaar Henk Harms sprake was van valsheid in geschrifte.

Zelf ziet Remkes (VVD) dat verwijt niet zo, bleek woensdag in een spoeddebat van de raadscommissie Bestuur van de gemeenteraad. Aanleiding was het nieuws in NRC, eind vorige week, over het vertrek van de belangrijkste vastgoedambtenaar van de gemeente.

Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, heeft „op meerdere vlakken niet transparant gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen”, zo kreeg de gemeenteraad vrijdag van Remkes per brief te horen.

Vertrouwelijk rapport

De oppositie in de gemeenteraad noemde het „gewoon valsheid in geschrifte” en vroeg zich af waarom Remkes geen aangifte doet. Remkes: „Ik zou dat niet één-twee-drie kunnen zeggen. Maar voor zover wij geïnformeerd zijn is hier geen sprake van valsheid in geschrifte.”

Remkes had daarentegen wel oog voor „het lekken” van het onderzoeksinformatie over de affaire naar NRC. De raad kreeg van hem te horen dat daar „nog naar gekeken zal worden.” NRC publiceerde vorige week over de uitkomsten van het integriteitsonderzoek naar het mogelijk bevoordelen van bouwer VolkerWessels door Harms.

Eind vorig jaar kreeg het college van burgemeester en wethouders signalen dat Harms VolkerWessels zou hebben voorgetrokken bij de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex Amare – pal tegenover het Haagse stadhuis. Ook bezocht Harms thuiswedstrijden van Feyenoord in de skybox van de bouwer in de Rotterdamse Kuip, zonder dat aan de gemeente te melden.

De gemeenteraadsleden hadden het rapport over de kwestie voorafgaand aan het spoeddebat onder geheimhouding kunnen inzien. Dat belemmerde de discussie tijdens het debat omdat de vertrouwelijkheid niet geschonden mocht worden. Dus ging het – noodgedwongen – vooral over wat de krant vorige week geschreven had.

‘Haagse maffiapraktijken’

Ondanks herhaalde vragen van raadsfracties wilde Remkes niet ingaan op het artikel. Volgens raadsleden was de krant beter geïnformeerd dan de raad. Remkes betwijfelde dat, zei hij. Bovendien vond hij dat de raad en de pers „op geëigende wijze” met de kwestie dienden om te gaan. „Een ambtenaar kan zich niet verdedigen”, aldus de waarnemend-burgemeester.

Remkes nam ook „grote afstand” van verwijten als „Haagse maffiapraktijken”, ,,corruptie” en „stad van list en bedrog”. Hij zag het onderzoek primair als „een integriteitsonderzoek naar de arbeidsrelatie van werkgever met werknemer. Daar gaat de raad niet over.”

Of de kwestie nog tot een breder onderzoek kon leiden, vroeg de raad nog. „Ik zeg niet dat die deur voor de toekomst dicht zou moeten zijn. Maar je kunt niet acteren als je niet weet wat je moet onderzoeken.” Signalen dat het bij nog meer projecten misgegaan is, had het college van burgemeester en wethouders niet, zei Remkes.

Toch waren er volgens hem enkele lessen te trekken. Zo loopt er een onderzoek naar het integriteitsbeleid, wordt de mandaatregeling aangescherpt, de cultuur veranderd, en wordt „nog beter dan voorheen” het „vier ogen principe” onder de ambtelijke aandacht gebracht. En VolkerWessels? Remkes: „Er zullen externe gesprekken gevoerd gaan worden.”