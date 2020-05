FunX stopt na bedreigingen met radioshow ramadan

Radiozender FunX is gestopt met het uitzenden van het programma Ramadan Late Night. Daartoe heeft de publieke zender, die zich richt op jongeren in de grote steden, onder meer besloten nadat medewerkers naar aanleiding van het programma met de dood waren bedreigd. De dreigers vonden muziek en ramadan niet samengaan en stelden dat het programma van naam moest veranderen, meldde de zender maandag. FunX ontving daarnaast „op een respectvolle manier” kritiek op de volgens critici „ongepaste” naam.

Ramadan Late Night had de gehele vastenmaand, die op 23 april begon, van maandag tot en met donderdag tussen 23.00 en 2.00 uur moeten worden uitgezonden. In de show kregen onder meer luisteraars het woord die konden vertellen hoe zij de ramadan beleefden. Vorig jaar, toen de show voor het eerst te horen was, kwamen daar volgens FunX „vele positieve reacties” over binnen.

Dat was dit jaar anders. Morad El Ouakili, een van de presentatoren, verklaarde donderdag dat hij op sociale media met de dood werd bedreigd. De dj plaatste op Facebook meerdere screenshots van de uitingen, waarvan hij ook aangifte deed. De bedreigingen zijn een reactie op het feit dat de naam ‘ramadan’ aan een programma wordt verbonden. De dj werd beschuldigd de vastenmaand daarmee „vies” te maken en geen respect te hebben voor de islam.

„Moradzo stel je eens voor dat je na een lange nacht draaien. De studio uitloopt. Je 2 jongens in regenpakken van een motorscooter ziet afstappen en vervolgens je borstkas doorzeven met kogels. Was dit het allemaal waard geweesd? Zulke dingen gebeuren echt”, luidt de letterlijke tekst van een bericht op Instagram. In een andere reactie staat dat El Ouakili „om problemen” vraagt. Als hij „niet snel” zou stoppen met de show, zou de dreiger „een einde” maken aan de dj.

‘Optelsom’

Naast El Ouakili ontvingen ook andere medewerkers en „hun omgeving” dreigementen, stelt FunX. De zender zag zich door de „onverwacht heftige reacties” genoodzaakt persoonsbeveiliging in te huren. Afgelopen weekend besloot FunX in overleg met de publieke omroep NPO met het programma te stoppen. Dat was het gevolg van een „optelsom”, laat een NPO-woordvoerder weten. „De doorslag gaf dat het ‘normale’, gematigde publiek twijfels uitte over het gebruik van ‘ramadan’ voor een programma waarin ook muziek werd gedraaid.”

FunX verwijst verder naar de verklaring op zijn site. Daarin staat dat de zender „altijd open[staat] voor kritiek”, die het dus ook op meer gepaste wijze ontving. De zender zegt door de hele programmering aandacht te blijven besteden aan de ramadan.

Kamerlid Peter Kwint (SP) heeft dinsdag naar aanleiding van het stopzetten vragen gesteld aan minister Arie Slob (Media, CU). Hij noemt de uitingen „intimidatie van de bovenste plank” en wijst op een eerder besluit tot ondersteuning van bedreigde journalisten zodat zij hun „belangrijke functie” kunnen blijven uitoefenen. Kwint wil daarom onder meer weten of vanuit het kabinet hulp is geboden aan de bedreigde FunX-medewerkers om het programma alsnog doorgang te kunnen laten vinden.