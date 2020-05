Florian Schneider, medeoprichter van Kraftwerk, overleden (73)

Florian Schneider, medeoprichter van de Duitse elektropopband Kraftwerk, is vorige week op 73-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale persbureaus woensdag. Schneider is gestorven aan kanker.

Schneider begon Kraftwerk in 1970 in Düsseldorf met Ralf Hütter, die hij kende van de kunstacademie. De band was eerst actief in het experimentele krautrockgenre en legde zich vervolgens volledig toe op elektronische muziek met het gebruik van synthesizers, drumcomputers en vocoders - een apparaat waarmee je stem vervormd kan worden. Schneider speelde onder meer synthesizer en dwarsfluit.

Het elektronische geluid van Kraftwerk was een unicum voor de jaren zeventig. De band speelde dan ook een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van elektronische popmuziek, die vooral vanaf de jaren tachtig populair zou worden. Enkele grote hits van de groep zijn ‘The Model’, ‘Autobahn’ en ‘Trans-Europe Express’. Kraftwerk speelde vorig jaar nog op het Best Kept Secret Festival in het Brabantse Hilvarenbeek, maar zonder Schneider. Hij verliet de band in 2008.