De grote brandhaard van Brazilië ligt diep in het oerwoud

Wuhan, Bergamo, New York, Madrid, Guayaquil, Manaus. In alle landen die zwaar zijn getroffen door het nieuwe coronavirus, is er steeds één stad waar het virus heftiger toeslaat dan elders. In Brazilië heet die brandhaard Manaus, een junglestad van 2 miljoen inwoners in het hart van het Amazonewoud. Hier is het gezondheidsstelsel al volledig ingestort en sturen ziekenhuizen coronapatiënten naar huis omdat er geen capaciteit meer is. Mensen sterven in hun woningen en worden uit ruimtegebrek in massagraven ter aarde besteld. Er dreigt inmiddels een tekort aan doodskisten.

In april overleden er 2.341 mensen in de stad, bijna drie keer meer dan vorig jaar in deze maand. Hoewel het officiële sterftecijfer van Covid-19 rond de zeshonderd ligt, zeggen artsen en experts dat het werkelijke aantal veel hoger moet zijn, maar dat er geen testen zijn om besmettingen vast te stellen.

„In mei stort het Braziliaanse gezondheidsstelsel volledig in”, zo voorspelde zorgminister Luiz Henrique Mandetta aan het begin van de uitbraak. Vorige maand werd Mandetta door president Jair Bolsonaro ontslagen, omdat zijn corona-aanpak te streng zou zijn. Maar zijn voorspelling lijkt uit te komen: dinsdag overleden binnen 24 uur zeshonderd mensen in Brazilië, waarmee de teller nu op zeker achtduizend doden staat en 120.000 besmettingen.

De vrees is dat Manaus het voorland is van de rest van Brazilië. Ook elders zijn al tekorten aan beademingsmachines en IC-bedden en medische experts waarschuwen voor ‘Italiaanse taferelen’. Bolsonaro blijft ondertussen volhouden dat „we nu eenmaal doodgaan”, en „hij daar niets aan kan doen”. Dit weekend verscheen de ultrarechtse oud-legerkapitein op een anti-quarantainebetoging van zijn aanhang, waar hij onbeschermd mensen omhelsde, selfies met hen nam en pleitte voor de heropening van winkels en bedrijven.

Manaus heeft het al jaren een zwakke gezondheidszorg, waar nauwelijks in is geïnvesteerd. Meer dan 40 procent van de inwoners van de stad heeft geen toegang tot stromend water, wat handen wassen moeilijk maakt. Ook is een deel van de bevolking van inheemse komaf, met een relatief lage weerstand. De vrees is dat goudzoekers, houtkappers, jagers en evangelische christenen het virus vanuit Manaus dieper het woud in zullen brengen nu de Amazone onder Bolsonaro sneller wordt ontgonnen.

Een drama dat verteld moet worden

De Braziliaanse freelance fotojournalist Yan Boechat (46) legde eind vorige maand het drama vast dat zich in de junglestad voltrekt. Hij bezocht huizen van overleden coronapatiënten die soms dagen opgebaard liggen tot de uitvaartondernemer komt. En hij struinde over de begraafplaats waar de mensen in massagraven terecht komen. „Ik neem een enorm risico, maar heb dat er voor over. Dit drama moet verteld worden.”