Polen stelt presidentsverkiezingen toch uit

Woordvoerder Braziliaanse president Bolsonaro besmet met coronavirus De woordvoerder van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, Otavio do Rego Barros, is besmet met het coronavirus. Hij heeft volgens zijn bureau geen symptomen van de longziekte Covid-19, maar zit wel in thuisquarantaine. Ook zijn staf zit thuis in afwachting van de resultaten van de coronatests die bij hen zijn afgenomen. President Bolsonaro zelf doet het coronavirus steevast af als „een griepje”. Hij keert zich tegen de lockdownmaatregelen die gouverneurs van deelstaten hebben afgekondigd en heeft zich de afgelopen weken meerdere malen zonder mondkapje tussen zijn aanhang gemengd, waarbij hij mensen breedlachend omhelst en de hand schudt. Brazilië is met ruim 125.000 bevestigde besmettingen het zwaarst getroffen land van Brazilië, met het afgelopen etmaal een recordstijging van 10.503, en zag het dodental woensdag met 615 stijgen tot ruim 8.500. De daadwerkelijke cijfers liggen hoger, omdat lang niet iedereen met klachten getest kan worden. Lees ook: De grote brandhaard van Brazilië ligt diep in het oerwoud

Sauna's „verbijsterd” dat ze nog tot 1 september dicht moeten blijven Sauna's en wellnesscentra kunnen er geen begrip voor opbrengen dat ze pas op 1 september weer open mogen. Voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven VNSWB zegt tegen persbureau ANP dat er een goed protocol ligt en 1,5 meter afstand houden geen probleem is: „We zijn heel erg teleurgesteld, ook geschrokken en zelfs verbijsterd [...] Wat zijn de inhoudelijke argumenten? Daarover willen we graag met de overheid in gesprek.” Hij wijst er op dat andere contactberoepen wel weer mogen beginnen, terwijl er bij wellnessbedrijven ook gewoon masseurs werken en dat restaurants open mogen, maar die in de sauna- en wellnessbranche niet. De voorzitter stelt dat er in zijn branche zeker tien vierkante meter ruimte per persoon gehanteerd kan worden. Volgens Keizer zal er als het kabinet de maatregelen niet eerder versoepelt of met ruimhartige financiële compensatie komt een enorme kaalslag plaatsvinden in de sector: „Uitstel tot 1 september is de doodsteek voor een groot deel van onze bedrijven. Als eersten gesloten en als laatsten weer open? We zijn zeer zwaar getroffen. Er zal een uitgebreider noodpakket voor ons moeten komen.” Ook als de sauna's weer open gaan kunnen de verliezen niet goed gemaakt worden, omdat ze op slechts 40 tot 50 procent van hun capaciteit kunnen draaien.