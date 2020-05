Bijknippen is een vak, dus halen veel mensen de tondeuse erover

Daar zat ik dan, op de vloer in de douche, rechthoekig drogisterijspiegeltje in mijn linkerhand, keukenschaar waarmee ik dezelfde dag volgens mij nog een voedselverpakking had opengemaakt in mijn rechterhand. Naast me een veel te goedkope tondeuse die elke net iets te ferme drukbeweging met het opzetstuk zou bestraffen met lokaal vier millimeter minder haar op je hoofd. Dit was de Elfstedentocht rijden als het dooit.

Maar het moest gebeuren, die avond eind maart, anders zou ik me bedenken. De kappers zouden voorlopig niet opengaan, dus ik was al voorzichtig zelf met de zijkanten aan de slag gegaan. Toen ik met het spiegeltje ook even bovenop mijn kruin keek, zag ik wat ik al enkele jaren met een tactisch gestylede en kapotgehaarsprayde coupe had proberen te ontkennen: het kon écht niet meer. Waarom niet nu? Ik zou toch een tijdlang bijna niemand zien, bijna nergens heen gaan. Twintig minuten later zag ik voor het eerst in mijn leven de vorm van mijn schedel. En het was goed zo.

Het ‘coronakoppie’ is de afgelopen kapperloze periode populair gebleken. Je coupe bijknippen is een vak, maar voor acceptabel millimeteren heb je geen opleiding nodig. Sommigen deden het puur voor het gemak, anderen voor het goede doel, opgestuwd door hashtags als #scheerjewegcorona en #shaveordonate. Of corona bleek het zetje dat mensen nodig hadden om eindelijk overstag te gaan.

De confrontatie

Niels Park (24) uit Leiden had op plekken dat dunne haar waar de zon dwars doorheen brandt. Zijn vrienden maakten er al twee jaar grappen over, boden hem zelfs eens bij een kerstdiner 50 euro om het eraf te halen. „Ik besefte steeds vaker dat het geen gezicht meer was, met van die plukken voorop. Maar ik vond de stap heel radicaal en spannend. Nu wordt het als normaal gezien als je het doet.”

Bij kaal zijn kreeg Amsterdammer Peter van Vught (37) altijd „zo’n bepaald beeld van de ietwat oudere gay”. Beetje cliché, hij wilde er niet aan. Dat hij nu gemillimeterd is, was een ongelukje. Hij wilde het gewoon wat bijknippen, had een paar YouTube-tutorials als lesmateriaal gebruikt: hoe moeilijk kon het zijn? Een vriendin wilde hem het wel zien doen, vandaar dat er nu op zijn Instagram een versneld filmpje staat van hoe hij per ongeluk een hap haar wegscheert en dus noodgedwongen alles eraf moest halen. „Ik heb er aardig wat gevloek tussenuit gehaald.”

Maar hij moet erbij zeggen dat ook hij achterop een beetje kaal wordt. Ook hij vermeed de confrontatie, zelfs de kapper wist dat hij na het knippen de achterkant niet aan hem hoefde te laten zien.

Deze mannen konden door hun haar eraf te halen, wennen aan de mindere kanten van het ouder worden. Enkele vrouwen grepen de gelegenheid aan om te spelen met het concept van vrouwelijkheid. Marloes Leezer (27) uit Nijmegen had al langer het idee om in het „evangelie van de tondeuse” te gaan geloven. „Mijn gevoel van vrouwelijkheid was sterk verbonden met mijn haar. Ik was benieuwd wat weinig haar daaraan zou veranderen.”

Ze had er nog een nacht over geslapen en op Instagram met de hashtag #baldgirls gezocht naar voorbeelden. Een dag later ging het eraf. „Ik merk nu dat ik me er juist vrouwelijker door voel”, zegt Leezer. „De zachtheid van mijn gezicht is veel zichtbaarder. De dingen die ik mooi vind aan mijn gezicht – mijn ogen, de vorm van mijn mond – zie je alleen maar beter.”

Lotte Eemsing (23) uit Utrecht werkt in een vijfsterrenhotel, dus ze twijfelde lang of ze het wel kon maken om haar haar te millimeteren . Niet dat verboden werd, maar ze dacht zelf dat het misschien niet gepast was. Net als tatoeages – die heeft ze overigens ook, maar die kun je bedekken. Dit zou vast óók niet mogen. „Ik vind het veel beter staan. Je ziet mijn kaaklijn mooi, mijn gezicht komt nu mooier uit.”

De reacties vanuit de omgeving waren bij iedereen overwegend zeer positief. Eemsing wordt nu vaak vergeleken met zangeres Sinead O’Connor, zegt ze. Leezers moeder schrok eerst, gemillimeterd haar associeerde ze toch vooral met mannen. En Van Vught heeft maar één vriend die zijn oude kapsel beter vond. „Maar ja, ook niet iedereen houdt van Britney Spears.”

Het ‘coronakoppie’ zal geen eenmalige trend blijken, denkt Marcel Mooi (58) uit Soest. Hij heeft als kapper een eenmanszaak en is als we bellen net een uur eerder voor het eerst in zijn leven gemillimeterd door zijn vrouw. Een mooie markering van het begin van zijn revalidatie na een zware val van zijn garagedak tijdens het klussen. „Mensen hebben nu ervaren hoe gemakkelijk en fijn het is, zo’n gemillimeterd kapsel.”

En ze hebben de kapper dus niet nodig, blijkt. Nou ja, zegt Mooi, ook voor dit soort korte coupes kun je beter naar een professional. „Je hebt altijd iets van nekhaar, of kunt moeite hebben met het haar rond je oor. Of je scheert te hoog. Ik heb al wel wat thuisgestuntel voorbij zien komen.”