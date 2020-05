Bestuur Denk zet Azarkan uit de partij

Het bestuur van Denk zet Tweede Kamerlid Farid Azarkan per direct uit de partij. Het lidmaatschap van de fractievoorzitter zou zijn ingetrokken, omdat „het Kamerlid de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van Denk en met gemaakte afspraken en besluiten”. Azarkan zou niet langer namens de partij mogen handelen of spreken.

Dat staat in een persbericht dat op woensdagochtend is verstuurd door het bestuur van Denk. Dat bestaat de facto alleen nog uit Selcuk Öztürk, die ook namens de partij in de Tweede Kamer zit. Van de vijf bestuursleden die Denk eerder dit jaar nog had, is naast Öztürk alleen nog Zahir Rana over.

‘Openlijke rebellie’

Azarkan wordt door het bestuur beticht van „openlijke rebellie” tegen de partij. Volgens het persbericht gaat het om „een lange reeks gedragingen” waarmee hij de partij „schade” zou hebben berokkend. Tijdens een reis die Azarkan in december samen met toenmalig fractievoorzitter Tunahan Kuzu maakte naar Istanbul, zou hij hebben laten blijken „de toekomst van de partij te willen bepalen samen met één ander lid”, namelijk Kuzu.

Het persbericht is de laatste akte in een opeenstapeling van openlijke ruzies binnen de partij. Die begon eind maart, toen Tunahan Kuzu plotseling zijn fractievoorzitterschap overdroeg aan Azarkan en zei zich niet opnieuw kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Daarachter bleek een harde machtsstrijd schuil te gaan tussen de twee partijoprichters Kuzu en Öztürk.

Azarkan koos al snel de kant van Kuzu. In een videobericht riep hij het bestuur op zich terug te trekken en een interimbestuur aan te wijzen. Die oproep werd breed gedeeld binnen de partij. Tien van de dertien lokale afdelingen steunden het. En ook een groep jonge Denk-leden, verenigd onder de naam Nieuw Democratisch Denk, riep het bestuur op plaats te maken voor nieuwe mensen.

Rechtmatig

Een deel van het bestuur gaf daaraan gehoor en stapte op. Toen afgelopen weekend ook de penningmeester vertrok, greep de Tweede Kamerfractie dat aan om te zeggen dat het bestuur daarmee zou zijn „gevallen”, omdat een partijbestuur minstens uit drie leden moet bestaan om formeel te kunnen besturen. De Tweede Kamerfractie bestaat naast Kuzu en Azarkan ook uit partijvoorzitter Öztürk. Het bestuur reageerde daarop door te zeggen dat zij ook met twee leden rechtmatig mogen blijven doorbesturen.

Of het royement van Azarkan rechtsgeldig is, is onduidelijk. Op 6 juni staat een ledenbijeenkomst gepland. „Daar zal het bestuur rekenschap en verantwoording afleggen en zullen de leden oordelen over wat er is gebeurd en nieuwe bestuursleden kiezen voor de ontstane vacatures”, aldus het persbericht. Daarmee zegt Öztürk opnieuw zelf niet te zullen opstappen – alleen de vrijgevallen plekken moeten volgens hem worden opgevuld.

Geen van de betrokkenen was woensdagochtend bereikbaar voor commentaar.