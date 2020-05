Auto vliegt bij achtervolging woonkamer in Bergentheim in, bewoners gewond

In het Overijsselse dorp Bergentheim is dinsdagavond laat bij een achtervolging een auto van de weg geschoten en ondersteboven in een woonkamer beland. De bewoners, een man van 56 en een vrouw van 53, die in de woonkamer zaten, raakten daarbij gewond. De bestuurder liep ook verwondingen op en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

De man werd achtervolgd omdat hij een stopteken had genegeerd, meldt de politie woensdag. Agenten die vermoedden dat hij onder invloed was, volgden hem al vanaf het Twentse Vroomshoop, ongeveer tien kilometer rijden van de plek van het ongeluk. Er zaten meerdere politieauto’s achter hem aan, laat de politie weten. Of de man daadwerkelijk onder invloed was van drank of drugs en waarom hij op de vlucht sloeg, zegt de politie nog te onderzoeken.

Bij het ongeluk vloog de auto in brand, het vuur werd door de brandweer gedoofd. De Mercedes is in beslag genomen voor onderzoek. Hoe de gewonden er aan toe zijn is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De regionale omroep meldt dat de bestuurder gereanimeerd moest worden, maar de bewoners aanspreekbaar waren toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht.