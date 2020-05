Waarom de octopus verrassend slim is

Als je niet goed oplet ontsnapt een octopus uit zijn aquarium of hij camoufleert zich door de kleur van zijn omgeving aan te nemen. De achtarmige dieren zijn ontzettend intelligent, zo ontdekte de wetenschap in de laatste decennia. Bijzonder, voor een weekdier, want intelligentie kennen we vooral van vogels en zoogdieren.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Onbehaarde Apen: Hoe ziek worden we van dieren?