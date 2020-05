19.000 kunstwerken teruggevonden bij internationale onderzoeken tegen kunstroof

Bij een internationale actie tegen de verkoop van gestolen kunst zijn 19.000 objecten teruggevonden en 101 verdachten aangehouden. De operatie werd geleid door de Spaanse politiedienst Guardia Civil in samenwerking met de Werelddouaneorganisatie (WCO), Interpol en Europol. De actie vond afgelopen najaar plaats in 103 landen, maar details werden woensdag pas naar buiten gebracht.

Het doel van de opsporingsdiensten was om internationale netwerken van handelaren en smokkelaars op te rollen, meldt Europol. Dat onderzoek kreeg op verschillende manieren vorm. Zo werd op de luchthaven van Madrid een partij precolumbiaanse objecten gevonden, waaronder gouden beeldjes en een masker uit Tumaco. De schatten waren gestolen tijdens een plundering in Colombia. De smokkelaars werden in Spanje opgepakt. Het onderzoek leidde de Colombiaanse politie naar woningen in Bogotá, waar nog eens 242 objecten werden teruggevonden. Het zou de grootste vondst precolumbiaanse kunstschatten ooit zijn.

Bij de operatie zijn meer records gebroken, zegt Europol. In Argentinië werd de grootste partij oude munten ooit gevonden: 2.500 stuks. In Letland met 1.375 munten de een na grootste. Ook werden er metaaldetectoren ontdekt waarmee schatten van de zeebodem gevist kunnen worden, zo is in een video van de Spaanse politiedienst Guardia Civil te zien. De Italiaanse carabinieri (een van de politiediensten in dat land) leidde een operatie waarbij in een week tijd internethandelaren en andere verdachten in kaart werden gebracht. Uiteindelijk werd ruim een kwart van alle objecten (8.670 stuks) als gevolg van deze actie achterhaald.

Veel van de objecten kwamen uit landen waar oorlog woedt en geplunderd is, maar zijn ook spullen aangetroffen die werden gestolen uit musea of archeologische vindplaatsen, aldus de diensten. De acties vielen onder twee grote onderzoeken: Operation Athena II van de WCO en Interpol en Operation Pandora IV van de Guardia Civil en Europol. Deze acties hebben weer geleid tot driehonderd vervolgonderzoeken. Nederland heeft ook een bijdrage geleverd aan de operatie, onder meer tijdens de internetspeurtocht van de carabinieri. Wat de inbreng van de politie heeft opgebracht wordt nog in kaart gebracht. De Nederlandse politie levert vaker bijdragen aan dit soort grote internationale acties, bijvoorbeeld tegen geldezels.